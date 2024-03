1 chương trình tuyên chiến với Chị đẹp đạp gió bản nam, trận đối đầu lịch sử sẽ lặp lại?

Vào ngày 14/3, cư dân mạng rần rần xôn xao bàn tán trên các diễn đàn về chương trình cực hot mới được công bố có tên gọi là Anh trai "Say Hi". Được biết, chương trình này sẽ chính thức lên sóng vào tháng 6/2024 sắp tới.

Đây là chương trình ca nhạc thực tế sẽ mang đến khán giả những trải nghiệm âm nhạc giải trí hoàn toàn mới, nơi các nghệ sĩ trẻ trải qua quá trình hoàn thiện và nâng cấp bản thân để được xuất hiện trong một đội hình ca sĩ hoàn hảo, mang đến những sản phẩm âm nhạc mới mẻ.

Dù chưa công bố danh tính nghệ sĩ tham gia chính thức nhưng cư dân mạng đang vô cùng tò mò và réo gọi hàng loạt cái tên sao nam nổi tiếng trong showbiz Việt sẽ xuất hiện trong chương trình này như Harry Lu, Anh Tú, HIEUTHUHAI, Captain Rhyder, Quang Hùng MasterD...

Chương trình mới Anh trai "Say Hi" gây xôn xao mạng xã hội

Hàng loạt cái tên sao nam nổi tiếng được réo gọi vì netizen nghi ngờ sẽ tham gia chương trình này như Harry Lu, HIEUTHUHAI, Captain Rhyder, Quang Hùng MasterD, Anh Tú...

Đặc biệt, vào tháng 1/2024, fanpage Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng bất ngờ khi công bố phiên bản nam của chương trình với tên Việt hóa là Anh trai vượt ngàn chông gai đã được nhà sản xuất mua bản quyền từ Trung Quốc. Chương trình này cũng sẽ ra mắt khán giả trùng với thời gian của Anh trai "Say Hi" chính là vào tháng 6 năm nay. Hàng loạt chương trình mới mẻ, độc đáo khiến khán giả vô cùng mong chờ trong thời gian tới.

Tại Trung Quốc, chương trình bản nam của Đạp gió có tên gọi Call me by fire - Anh trai vượt mọi chông gai, đã thành công tổ chức 3 mùa giải. Tương tự như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, format bản nam sẽ là nơi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, doanh nhân, người dẫn chương trình hay nhạc công... có độ tuổi từ 30 trở lên.

Vào tháng 1/2024, fanpage Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng bất ngờ khi công bố phiên bản nam của chương trình với tên Việt hóa là Anh trai vượt ngàn chông gai

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng dự kiến sẽ lên sóng mùa đầu tiên vào tháng 6/2024

Vào năm 2020, khán giả từng thấy cuộc đụng độ khi 2 chương trình nhạc rap là Rap Việt và King Of Rap khuấy động sân chơi âm nhạc truyền hình. Lên sóng cùng ngày, hai chương trình này được giới trẻ chào đón nồng nhiệt và cũng đặt lên bàn cân so sánh. Cả hai đều được phát sóng trên khung giờ vàng, tối thứ bảy hàng tuần, trong đó Rap Việt chiếm sóng từ 20h-21h30 trên kênh HTV2, còn King of Rap là 21h15-23h15 trên VTV3.

King of Rap đến từ nhà sản xuất đã làm nên chương trình Giọng hát Việt, trong khi Rap Việt được thực hiện bởi một đơn vị vốn đã có kinh nghiệm làm game show giải trí. Rap Việt được mua bản quyền từ The Rapper - một chương trình có tiếng của Thái Lan. Trong khi King of Rap được công bố là mua bản quyền từ Time Symphony của Anh. Bên cạnh đó, chương trình có những nét tương đồng về luật chơi với Show Me The Money của Hàn Quốc.

Tới thời điểm hiện tại, đông đảo khán giả đều đồng thuận cho rằng chương trình Rap Việt đã thắng áp đảo về độ lan tỏa, truyền thông. Rap Việt đã trở thành chương trình truyền hình thực tế được quan tâm nhất thời gian vừa qua, phủ sóng các mặt báo và mạng xã hội. Đây cũng là chương trình có lượt xem vô cùng lớn. Sau chương trình, những cái tên và loạt trend mới từ Rap Việt cũng thu hút sự chú ý. Mùa 3 chương trình xuất sắc ẵm giải TV Show của năm tại WeChoice Awards 2023. Chương trình Anh trai "Say Hi" cũng đến từ nhà sản xuất của chương trình Rap Việt. Không ít người cho rằng NSX Anh trai "Say Hi" đang chủ động dấy lên một cuộc đối đầu mới nảy lửa trong mùa hè năm nay. Khán giả đang rất mong chờ màn so găng tiếp theo của hai chương trình Anh trai "Say Hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Cùng lên sóng và cùng kết thúc vào một ngày, Rap Việt và King of Rap đã làm nên cuộc chiến trong suốt thời gian dài