1 câu của LAN PHƯƠNG ngày đầu năm khiến nhiều cha mẹ GIẬT MÌNH và rất đồng tình!

Nhân những ngày đầu năm mới, diễn viên Lan Phương đã viết vài dòng ngắn nhưng khiến rất nhiều bậc cha mẹ phải giật mình và lặng người suy ngẫm. Không nói nhiều về công việc hay danh vọng, cô chỉ nhắc đến một “dấu mốc lớn” trong đời mình: học cách nhìn sâu vào bản chất sự việc, hiểu hơn về sức mạnh nội tại và đặc biệt là thấm thía giá trị của “tình yêu vô điều kiện”.

"Cảm ơn 2025 thật nhiều - một dấu mốc lớn trong cuộc đời - với nhiều nước mắt và cũng thật nhiều niềm vui. Điều lớn lao nhất mình làm được trong năm nay chính là việc nhận ra sâu sắc bản chất sự việc xung quanh để hiểu rõ hơn về sức mạnh nội tại, về bản chất con người và tình yêu vô điều kiện - điều mà ai trong chúng ta cũng từng mơ ước. Một trong những tình yêu vô điều kiện Phương có được chính là tình yêu dành cho 2 cô con gái nhỏ của mình.

Chúc cho mọi em bé trên thế giới đều có cơ hội lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện, trong sự an toàn và môi trường nuôi dưỡng lành mạnh. Để từ bé đến khi trưởng thành, các con được sống hạnh phúc - đúng như những gì các con xứng đáng có được", cô viết.

Lan Phương và con gái

Những dòng tâm sự tưởng như rất riêng tư ấy lại chạm đến cảm xúc của nhiều phụ huynh. Bởi hơn ai hết, cha mẹ hiểu rằng con trẻ không cần quá nhiều thứ như người lớn vẫn nghĩ. Các em không cần cha mẹ hoàn hảo, không cần cuộc sống xa hoa hay một lộ trình “thành công” được sắp đặt sẵn. Điều các em cần nhất là cảm giác được yêu thương, được chấp nhận, được lắng nghe, ngay cả khi các em khóc, sai, bướng bỉnh hoặc chưa giỏi giang như bạn bè.

Trong xã hội hiện đại, trẻ em phải chịu áp lực không nhỏ từ học tập, kỳ vọng và so sánh. Không ít bố mẹ cũng vì yêu mà vô tình biến tình yêu thành điều kiện: con phải ngoan, phải đạt điểm cao, phải làm được điều này điều kia thì mới “đáng khen”, “đáng tự hào”. Chính vì thế, lời nhắc về “tình yêu vô điều kiện” của Lan Phương khiến nhiều người giật mình nhìn lại: đã bao lâu rồi chúng ta không ôm con chỉ vì con là con, không gắn cái ôm với một kết quả hay thành tích nào?

Thông điệp đầu năm của nữ diễn viên không chỉ là lời chúc dành cho trẻ nhỏ mà còn như lời gửi gắm tới người lớn: muốn con hạnh phúc, trước hết hãy tạo cho con một nơi chốn an toàn về cảm xúc. Đó là ngôi nhà nơi con được phép sai mà không sợ bị mắng nhiếc, được phép buồn mà không bị coi là yếu đuối, được là chính mình mà không bị so sánh.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng với tình yêu như thế. Và có lẽ, như Lan Phương nói, điều lớn lao nhất trong một năm không phải là những gì ta đạt được bên ngoài, mà là hành trình hiểu mình hơn, hiểu con hơn, và học cách yêu thương mà không đặt điều kiện.

Dù bản thân Lan Phương cũng trải qua không ít biến động hôn nhân và những trục trặc trong cuộc sống riêng tư, cô vẫn luôn cố gắng giữ cho hai con một thế giới thật bình yên. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng người lớn có thể tổn thương, có thể mệt mỏi, nhưng trẻ con thì không đáng phải gánh những điều ấy. Vì vậy, dù bận rộn hay áp lực đến đâu, cô vẫn dành thời gian cho con, trò chuyện, chơi cùng và để con cảm nhận rõ ràng rằng “mẹ luôn ở đây”.

Lan Phương không phủ nhận những khó khăn của mình, nhưng thay vì than thở, cô chọn cách biến chúng thành động lực để trở thành điểm tựa vững vàng cho hai con gái nhỏ. Tình yêu mà cô dành cho con không bị chi phối bởi hoàn cảnh hôn nhân hay những đánh giá từ bên ngoài. Đó cũng là điều khiến nhiều người đồng cảm: hạnh phúc của trẻ không nằm ở việc cha mẹ có hoàn hảo hay không mà ở chỗ các con luôn cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của cha mẹ trong cuộc đời mình.