1 bộ môn thể thao giúp 2 mỹ nhân U60 phim “Sex and the City” giữ dáng thon gọn, quyến rũ vượt thời gian: Ai cũng dễ dàng áp dụng

“Sex and the City” ra mắt năm 1998, do nhà làm phim Darren Star sản xuất, dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Candace Bushnell. Bộ phim kéo dài 6 mùa với 94 tập. Với nội dung về cuộc sống của 4 người phụ nữ sống ở thành phố New York với những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn, bộ phim dài tập trở thành biểu tượng ở những năm 2000, truyền cảm hứng đến nhiều khán giả. Nhờ thế, 4 sao nữ Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon của bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Sau 26 năm, dàn mỹ nhân của bộ phim vẫn được công chúng săn đón vì vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ cộng với thân hình thon gọn và quyến rũ, trong đó phải kể đến vẻ đẹp vượt thời gian của Sarah Jessica Parker (với vai diễn Carrie Bradshaw) và Kristin Davis (với vai diễn Charlotte York).

Sarah Jessica Parker (với vai diễn Carrie Bradshaw) và Kristin Davis (với vai diễn Charlotte York)

Được công chúng quan tâm về bí quyết giữ gìn vóc dáng, 2 nữ diễn viên cùng bước vào tuổi 59, Parker và Davis đã tiết lộ về thói quen tập yoga. Với Davis, cô cho biết đã theo đuổi bộ môn này từ khi còn trẻ, thậm chí trở thành một giáo viên yoga chuyên nghiệp. Trong một lần phỏng vấn trên tạp chí Haute Living vào năm 2023, mỹ nhân này cho biết đã nhận chứng chỉ giáo viên dạy yoga vào năm 29 tuổi.

“Tôi đã nhận được chứng chỉ tại YogaWorks đầu tiên ở Santa Monica trước khi yoga trở nên phổ biến tại mọi góc phố của mọi thành phố Mỹ. Một người bạn của tôi cũng là diễn viên thất nghiệp, và cô ấy cũng nhận được chứng chỉ cùng lúc, vì vậy chúng tôi cùng nhau dạy”, Davis bày tỏ.

Kristin Davis

Còn với Sarah Jessica Parker, cách để người mẹ 3 con giữ gìn vóc dáng ở tuổi trung niên cũng là nhờ tập yoga. Parker thẳng thắn bác bỏ tin đồn về việc có 1 thói quen bí mật để tránh được bệnh tật cũng như những cơn đau nhức thường gặp ở tuổi già. "Tôi tập luyện tổng cộng 22 phút. Đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng được. Tôi cố gắng tập yoga 3 lần/tuần", mỹ nhân nói.

Sarah Jessica Parker

Thực tế, yoga không đơn thuần là một môn thể thao. Nó còn là cả một triết lý về sức khỏe và nhân sinh. Thực hiện các tư thế trong yoga mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe tổng thể và hỗ trợ chữa bệnh. Dưới đây là một số lợi ích của bộ môn này:

Hạ đường huyết

Các nhà nghiên cứu của ĐH California (Mỹ) đã khẳng định yoga có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cụ thể, sau khi phân tích 28 nghiên cứu được thực hiện từ năm 1993-2022, các nhà nghiên cứu cho rằng việc tập yoga có thể giảm A1C (chỉ số đường huyết trung bình trong 3 tháng) xuống 1%.

Những chuyên gia này cho rằng mặc dù con số này có vẻ nhỏ nhưng nó có thể so sánh với mức giảm do metformin, loại thuốc điều trị tiểu đường phổ biến nhất mang lại. Các kỹ thuật thiền định, khí công và các kỹ thuật giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm trong bộ môn yoga đều có thể giảm lượng đường trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Cũng giống như các bài tập thể dục nói chung, yoga kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn, khỏe đẹp.

Yoga góp phần đốt cháy calo và đốt cháy mỡ thừa ở vùng bụng, cho bạn vòng eo thon, đôi chân thon thả và cơ thể săn chắc. Như bạn có thể thấy, những người tập yoga thường có vóc dáng khá đẹp. Yoga cũng là bộ môn yêu thích của các hoa hậu, người mẫu và người đẹp trên thế giới.

Nhờ tăng cường lưu thông máu, yoga có thể giúp làn da của bạn tươi sáng, hồng hào và rạng rỡ hơn.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Yoga giúp bạn kiểm soát hơi thở tốt hơn và góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Theo nhiều nghiên cứu, yoga giúp giải tỏa stress, phấn chấn và vui vẻ hơn.

Đặc biệt, một số tư thế yoga xua tan mọi lo âu, căng thẳng, nhờ đó mà hệ miễn dịch bạn cũng được cải thiện, chống lại bệnh tật.

Có nhiều hình thức tập yoga, bạn cũng có thể tập một mình hoặc tập theo nhóm. Khi tập theo nhóm, bạn có cơ hội để giao lưu chia sẻ với mọi người, mở rộng giao tiếp xã hội, nhờ đó mà đánh bay trầm cảm.

Giảm đau thắt lưng, cổ vai gáy và khớp gối

Các nghiên cứu cho thấy rằng yoga có lợi đối với những người đau thắt lưng, đau cổ vai gáy, các triệu chứng của đau nửa đầu và viêm khớp gối.

Xã hội hiện đại phụ thuộc vào công nghệ, con người dường như dành nhiều thời gian hơn để ngồi hoặc tập trung trước các thiết bị. Yoga sẽ tạo sự liên kết tốt hơn bằng cách giải phóng các cơ bị căng cứng, cải thiện khả năng vận động của cột sống.

Nhiều tư thế yoga tác động tới các cơ lưng, khớp vai và gối, cũng như có lợi với các cơ khác kết nối với cơ lưng của bạn.

Cải thiện chức năng tim mạch

Một nghiên cứu cho thấy những người trên 40 tuổi tập yoga trong 5 năm có huyết áp và nhịp tim thấp hơn những người không tập. Theo đó, huyết áp cao là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về tim, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ. Giảm huyết áp bằng yoga có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh này.

Việc kết hợp yoga cùng một lối sống lành mạnh có thể giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh tim. Đã có một nghiên cứu trên 113 bệnh nhân bị bệnh tim để xem xét tác động của việc thay đổi lối sống baor\ê gồm: một năm tập luyện yoga kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống và quản lý stress. Kết quả rất tuyệt vời, những người tham gia giảm đến 23% tổng lượng cholesterol và giảm 26% cholesterol xấu. Ngoài ra, sự tiến triển của bệnh tim dừng lại ở 47% bệnh nhân.