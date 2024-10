1 Anh Trai bị dân mạng tràn vào trang cá nhân vì Negav

Bắt đầu từ phát ngôn "bỏ học" tại concert Anh Trai Say Hi, Negav đối mặt với loạt khủng hoảng kéo theo. Sau đó, loạt bình luận khiếm nhã, thô tục của Negav trong quá khứ trước bị đào lại. Một hội nhóm gồm 3 nghìn thành viên của nam rapper chuyên bàn những câu chuyện nhạy cảm cũng bị khui ra khiến netizen sửng sốt. Hình ảnh về một "Út Khờ" trên sóng truyền hình lại thay đổi một cách xoành xoạch.

Những ngày qua, không chỉ Negav bị chỉ trích dữ dội mà một vài cái tên còn bị lôi vào cuộc. Mới đây, thêm một Anh Trai bất ngờ "bận rộn" vì chuỗi scandal của Negav, đó chính là Quang Hùng MasterD. Cụ thể, nhiều cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của nam ca sĩ và bình luận những nội dung liên quan đến Negav. Một số bình luận trên Instagram của Quang Hùng MasterD: "Anh ơi cũng nhớ chúc An ngủ ngon nha, An mất tiêu rồi nên tụi em không chúc được", "Anh dỗ An giùm em", "Nói ở đây thì hơi kỳ nhưng anh an ủi embes (cách gọi FC Negav - PV) giùm tụi em nha"...

Trước những bình luận ồ ạt của cư dân mạng về Negav, Quang Hùng MasterD không có phản hồi trực tiếp. Nhiều người cho rằng đây là động thái dễ hiểu của giọng ca Trói Em Lại bởi lẽ đó câu chuyện của cá nhân Negav. Hơn nữa thời điểm hiện tại nếu có phản hồi thì càng dễ tạo tranh cãi. Ngoài ra, netizen cho rằng bộ phận dân mạng tràn vào tài khoản của người khác để nhắc về ồn ào của Negav là việc làm không nên.

Một bộ phận cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của Quang Hùng MasterD để nhờ nam ca sĩ an ủi Negav

Negav và Quang Hùng MasterD cùng tham gia chung gameshow với dàn Anh Trai khác. Trong chương trình, cả 2 nhiều lần chung đội và trở nên thân thiết sau khi làm việc. Không chỉ trong khuôn khổ chương trình, có lần "team qua đường" từng bắt gặp Negav và Quang Hùng MasterD cùng một số Anh Trai khác đi ăn chung. Trên mạng xã hội, 2 nam ca sĩ cũng không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết với nhau và thu hút nhiều lượt tương tác lớn từ dân mạng. Có lẽ vì mối quan hệ đặc biệt này mà fan của Negav đã nhắn gửi Quang Hùng MasterD hỏi thăm. Tuy nhiên kể từ khi ồn ào của Negav nổ ra, không chỉ Quang Hùng MasterD mà các Anh Trai khác cũng giữ 1 thái độ im lặng, chỉ tập trung vào công việc của mình.

Negav và Quang Hùng MasterD có mối quan hệ khá thân thiết sau gameshow

Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật ngoài đời

Kể từ khi scandal của Negav nổ ra, Quang Hùng MasterD và nhiều Anh Trai giữ im lặng

Nóng nhất mạng xã hội những ngày qua chính là loạt phốt căng của Negav. Dù liên tục lên tiếng xin lỗi nhưng công chúng vẫn tỏ thái độ bức xúc, lên án và cho rằng khó tha thứ cho những ồn ào mà nam rapper tự gây ra. Khắp các diễn đàn, cư dân mạng kêu gọi tẩy chay Negav khỏi showbiz.

Về việc Negav có tham gia đêm concert thứ 2 cùng các Anh Trai hay không vẫn đang bỏ ngỏ. Nam rapper cũng đã khóa tất cả trang cá nhân từ Facebook, Instagram, Threads đến TikTok, chỉ duy nhất Fanpage gần 500 nghìn người theo dõi là còn hoạt động.

Về phía các nhãn hàng hợp tác đại diện và tổ chức sự kiện với Negav cũng có nhanh động thái để tránh vạ lây. Theo đó, các bài đăng và video quảng cáo có sử dụng hình ảnh Negav đã được một nhãn hàng xóa khỏi mọi nền tảng. Một số sự kiện công bố Negav trình diễn nay cũng thay đổi poster, hình ảnh của nam rapper "không cánh mà bay". Hành động mạnh tay của các nhãn hàng trước ảnh hưởng tiêu cực từ liên hoàn phốt của Negav nhận được sự đồng tình của dư luận.

Bài viết xin lỗi của Negav trước khi khóa tất cả trang cá nhân: "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".