Chưa ngôi sao nào có tốc độ chóng nở và nhanh tàn như Negav

Giây phút Negav đứng trước hàng chục nghìn khán giả trong buổi concert của Anh trai say Hi và phấn khích hét lên: “Mẹ đã thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?”, có lẽ cậu đã nghĩ rằng mình có thể là minh chứng hùng hồn nhất lúc này cho việc thành công khi không cần bước chân qua cổng trường đại học. Chỉ có điều, chỉ sau đó đúng 1 ngày, cũng chính Negav lại là minh chứng hùng hồn nhất cho việc không nên coi nhẹ việc đến trường.

Showbiz luôn là nơi chứng kiến sự lên ngôi và sụp đổ của người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhưng chưa ngôi sao nào có tốc độ chóng nở và tối tàn nhanh như Negav. Trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, Negav từ một rapper với lượng fan cao nhất nhì hiện tại, với hình ảnh long lanh về một chàng trai khờ khạo, bốc đồng và đáng yêu - trở thành kẻ bị ghét nhất showbiz, khi bị đào xới lại những phát ngôn lệch lạc, tục tĩu và mang tính tấn công tới rất nhiều ngôi sao khác (trong số đó có không ít người là tiền bối của Negav).

Không ai muốn phải ném đá hay vùi dập một chàng trai trẻ mới đang chập chững nếm trải những thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng cũng không ai muốn dung thứ cho một nhân cách không tốt tiếp tục lờ đi những sai lầm và tận hưởng những đặc quyền mà sự nổi tiếng mang lại.

Đôi khi, cách tốt nhất để hoàn thiện một con người - chính là khiến họ phải trả giá cho sai lầm của mình.

Tôi từng rất bất ngờ vì những trò đùa mang đậm màu sắc tình dục của Negav trong một video phỏng vấn. Những trò đùa này đều rất táo bạo và nhạy cảm, cả về nội dung lẫn hành động mà Negav thể hiện. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng mọi thứ dừng lại ở đó. Negav muốn cho khán giả thấy một góc khác trưởng thành hơn của con người mình, dù gì cậu ta cũng là một rapper và cũng đã ngoài 20 nữa. Chắc cũng là chuyện… bình thường.

Cho đến khi những tin nhắn, bình luận, status trong quá khứ của Negav được đào lại, tôi chỉ có thể cảm thấy shock và shock hơn. Sự tục tĩu, thô thiển và kiêu ngạo được đẩy lên tăng dần sau mỗi lần cư dân mạng đào sâu thêm một nấc. Khó mà tin được những dòng chữ đấy lại được viết ra từ một chàng trai có vẻ mặt ngây thơ vô số tội đang xuất hiện nhan nhản trên TV và các mạng xã hội.

Khi nói một hai câu đùa có tính tình dục, người ta thấy Negav táo bạo. Khi có một vài status “gáy” ngông nghênh, người ta nghĩ Negav còn trẻ con chưa biết kiềm chế. Khi lên đứng trước hàng nghìn khán giả và nói rằng nghỉ học là một quyết định đúng đắn, người ta nghĩ Negav đang phấn khích quá nên nhất thời bốc đồng. Nhưng khi hàng loạt những tin nhắn dung tục từ cách đây 4 năm được đưa ra ánh sáng, người ta bắt đầu xâu chuỗi. Hành động của ngày hôm nay hóa ra là những thứ đã tồn tại đằng sau ánh sáng từ quá khứ. Và nếu một chuỗi những hành động và phát ngôn ấy đã xuất hiện từ lâu, nó trở thành thước đo để định nghĩa con người. Tôi không phải là fan của Negav để nói rằng mình cảm thấy bị lừa dối sau những gì mà bạn vẽ lên cho vẻ bề ngoài, nhưng tôi cảm thấy ngạc nhiên và sau đó - là tức giận, khi con người thật của Negav dần hiện lên sau những dòng status.

Từ trước đến nay, showbiz đã có không ít những ngôi sao khiến công chúng phải phẫn nộ vì cách hành xử, từ chuyện đối nhân xử thế, chuyện tiền nong, chuyện cách làm việc cho đến chuyện tình yêu. Nhưng có lẽ, Negav là trường hợp đầu khiến tất cả phải shock đến thế. Shock vì sự tương phản giữa con người trên màn ảnh của Negav và con người trước cái bàn phím của cậu ta là một chuyện. Shock vì những lời lẽ độc địa và xấu xí ấy lại thốt ra từ miệng và tay của một cậu nhóc 19 tuổi lại là chuyện khác. Chưa từng có ngôi sao nào lại khiến khán giả bàng hoàng về sự thô thiển trong cách nói chuyện như Negav, nó khiến người ta có cảm giác rằng cậu thật sự coi những suy nghĩ đấy là chuyện bình thường và hiển nhiên. Dĩ nhiên, ai nói rằng lớn lên mà chưa từng văng tục hay đùa giỡn chuyện nhạy cảm với bạn bè thì hẳn là nói dối, nhưng để nói với tần suất liên tục, công khai và mang tính trần trụi như Negav thì tôi nghĩ là chưa từng có ngôi sao nào có tiền lệ. Cậu còn cất công điều hành cả một cái group chỉ để thoải mái thể hiện góc khuất xấu xí đó của mình với 3000 thành viên còn lại, thậm chí liên tục đi comment quấy rối vào những bức hình của các nghệ sĩ khác bằng từ ngữ dung tục. Nó giống như việc, bạn có thể mâu thuẫn hoặc có xô xát với bạn bè của mình vào một vài thời điểm mất kiểm soát trong quá khứ. Nhưng khi bạn biến hành vi xô xát thành chuyện cơm bữa và mang tính chủ động, hội nhóm - bạn là kẻ bắt nạt và có khuynh hướng bạo lực với những người xung quanh. Hãy đem công thức đó để đặt vào trường hợp của Negav để nói cho tôi nghe, sau tất cả những hành động đấy, chúng ta có thể nói gì về con người của cậu ấy? Đó là chưa kể, Negav vẫn giữ nguyên cách nói chuyện và lấy tình dục ra để đùa cợt ngay cả trong hiện tại. Từ những câu bông đùa với Pháp Kiều cho đến cách trả lời phỏng vấn trên một vlog nọ, và cả những comment vào hình ảnh của Bích Phương - đều là những bằng chứng mới nhất cho sự ngông nghênh và không kiểm soát của Negav. Tôi không nghĩ những người đã từng bị Negav xúc phạm online, lẫn cả những người đã từng tiếp xúc với cậu và rồi đọc được những lời lẽ đó trên mạng xã hội - còn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện và gặp gỡ cậu trong tương lai.

Không chỉ những dòng tin nhắn và status xấu xí được phơi bày, Negav còn bị đặt câu hỏi lớn về sự trung thực, khi hàng loạt những page cộng đồng nghi vấn rapper trẻ đã cố tình phông bạt về khả năng tài chính. Kể từ khi xuất hiện, Negav đã khiến cho công chúng phải choáng ngợp với BST đồ hiệu và đồng hồ tiền tỷ. Mỗi lần xuất hiện là một bộ đồ mới, một chiếc đồng hồ mới với giá trị tăng dần, thậm chí là những pha ném tặng fan đồ hiệu, khoe khéo và thậm chí là chia sẻ thẳng đuột giá tiền của các món đồ dát trên người, Negav - dù không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận mỗi khi có ai đó gọi cậu là thiếu gia hay cậu ấm, thậm chí còn thích thú hùa theo những lời tán dương để thể hiện sự giàu có của bản thân. Cho đến khi, cư dân mạng ùa vào Facebook của người thân Negav, lục tìm những bức hình nhà cửa, họ mới đặt ngược lại nghi vấn về một thiếu gia có BST đồng hồ mấy chục tỷ nhưng không có xe riêng, gia cảnh hoàn toàn bình thường như bao bạn trẻ khác. Chỉ cần một phép suy luận rất cơ bản mà không cần phải là một người đa nghi, bạn cũng phải nhíu mày về tính logic. Nhất là khi, giới mà đủ giàu để có BST đồng hồ mấy chục tỷ, họ kháo nhau, riêng mà chơi cỡ đó thì trong giới chả ai là chưa từng nghe về nhau, nhưng Negav thì lại hoàn toàn là một ẩn số với họ.

Khi tất cả sự việc được xâu chuỗi với nhau, người ta dần nhận ra một chàng trai trẻ lần đầu đón nhận thứ hào quang vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân, say sưa với những lời tung hô trên mạng xã hội về một hình ảnh bề ngoài do cậu cất công xây dựng. Gặt hái được một chút thành công cùng rất nhiều đồng đội trong Anh trai say Hi , Negav đã đi khắp các chương trình lớn nhỏ để khẳng định mình là cha đẻ của 5 bản hits. Ban đầu, người ta coi đấy là những lời nói đùa để nâng cao sự tự tin sau một thời gian dài chới với không được công nhận. Cho đến khi mọi câu chuyện xấu xí vỡ lở, người ta thấy một sự khoe khoang và kiêu ngạo. Rồi từ những câu chuyện của quá khứ, chắp nối với các hành xử của hiện tại, chân dung một thần tượng lệch lạc của showbiz dần được hoàn thiện.

Không ai là hoàn hảo, các ngôi sao cũng vậy. Khi những góc khuất của họ bị phơi bày, họ phải hứng chịu sự soi xét và chỉ trích tỉ lệ thuận với những gì họ từng được yêu thương. Đó là một cuộc chơi công bằng của danh vọng, và cũng là động lực để các ngôi sao có ý thức với vị trí mà mình có.

Nhiều người hâm mộ của Negav cho rằng công chúng đã quá khắt khe khi lấy những câu chuyện từ quá khứ quay lại để đánh giá Negav của ngày hôm nay. Gạt bỏ qua yếu tố khoảng cách giữa thời điểm những phát ngôn đó và hiện tại chỉ cách nhau 4 năm, gạt bỏ yếu tố Negav vẫn thỉnh thoảng vui quá mà buông những câu đùa cợt sặc mùi tình dục với người khác ở thời điểm chỉ cách đây 1-2 tháng, tôi vẫn cho rằng, ai cũng cần phải học bài học của mình, dù đôi khi bài học đấy sẽ đến trễ hơn một chút.

Việc trở thành thần tượng là một công việc mang tính trách nhiệm cao. Bạn không chỉ tạo ra sản phẩm để mang đến niềm vui cho khán giả, bạn còn lãnh trách nhiệm trở thành một tấm gương và một người truyền cảm hứng. Vậy Negav sẽ truyền cảm hứng cho lớp fan trẻ của mình về cái gì, khi bản thân cậu là một người mải mê tô vẽ cho một vẻ ngoài bóng sáng, xa xỉ và che lấp đi một nội tâm với đầy những suy nghĩ và lời lẽ lệch lạc? Hay trở thành một thần tượng là bất chấp việc hoàn thiện bản thân mình bên trong và chỉ cần tập trung cho những thứ bề mặt? Tôi không nghĩ rằng các bạn trẻ thiết tha một thần tượng như vậy.

Dĩ nhiên là các fan sẽ có lý lẽ riêng bởi họ chưa chấp nhận được cảm giác phải thất vọng vì thần tượng của mình sụp đổ. Đó là điều rất bình thường, nhưng không có nghĩa là công chúng cũng phải chấp nhận một thần tượng có quá nhiều vấn đề và lỗi lầm chưa được giải quyết. Các fan hâm mộ nên nhớ rằng, yêu thương một người không có nghĩa là lờ đi những sai lầm của họ. Đôi khi, sự nghiêm khắc có giá trị về mặt con người hơn là sự rộng lượng. Negav có tài, đúng. Nhưng tài năng nào cũng là không đủ để khiến công chúng chấp nhận một nhân cách xấu xí. Chưa nói đến việc, Negav mới chỉ là một chàng trai chập chững những bước đầu tiên để khẳng định khả năng của bản thân, chưa phải là một ngôi sao với những thành tựu lớn. Khi cái tật lấn át cái tài, sự đào thải là điều tất yếu.

Trong các bài đăng xin lỗi của mình, liên tiếp kể từ sau ồn ào đêm concert, Negav chưa thể hiện được sự hối lỗi và thành thật của bản thân, mà chỉ tập trung vào những lời xin lỗi qua loa, mang đầy tính… văn mẫu. Công chúng rất thông minh, họ có thể dễ dàng cảm nhận được sự chân thành của nghệ sĩ chỉ qua những dòng chữ và cách hành xử sau những lỗi lầm. Việc xóa sạch các tài khoản mạng xã hội và bốc hơi khỏi các hoạt động là một giải pháp tình thế để chờ cơn thịnh nộ của công chúng lắng xuống, nhưng cho đến thời điểm này, có lẽ lại càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn khi công chúng không cảm thấy đây là một cách xử lý thỏa đáng.

Tuy nhiên, không có nghĩa là Negav mất đi cơ hội để làm lại từ đầu. Khán giả đại chúng là những người khắt khe, nhưng họ bao dung và sẵn sàng dành cho nghệ sĩ một cơ hội thứ 2, nếu họ nhìn thấy được những nỗ lực chân thành. Cũng không ai muốn dùng quá khứ để tiệt đường phát triển của một chàng trai trẻ. Nhưng khi những gì của quá khứ còn quá mới và khủng khiếp, hiện tại cũng chưa thấy khá hơn, thì tương lai lại là một mệnh đề rất khó để nói trước. Không một chiến lược truyền thông hay sự lăng xê nào có thể đảm bảo cho Negav có thể trở lại một cách đường đường chính chính mà không bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện của ngày hôm nay. Hay nói cách khác - để quay lại, Negav chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào những bài học mà cậu nhận ra khi đối mặt với những sai lầm này, dựa vào những quyết tâm thay đổi chính con người mình trở nên tốt hơn.

Và chỉ khi cậu trở thành một người tử tế, một chàng trai đã biết rút kinh nghiệm từ những vấp váp đầu đời, cậu mới có thể quay trở lại thành một nghệ sĩ và bắt đầu thuyết phục khán giả tin vào con người mới của mình.