Yoona - Shin Hye Sun tái xuất nhận phản ứng trái ngược từ khán giả: Phim thắng rating lại bị chê nhiều hơn?

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th) và King The Land (Khách Sạn Vương Giả) là hai tựa phim mới lên sóng và được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Cùng chiếu vào hai buổi tối cuối tuần, hai bộ phim nhiều lần bị đặt lên bàn cân so sánh bởi có những điểm trùng hợp đáng ngạc nhiên. Sau tuần đầu tiên lên sóng, khán giả cũng có những đánh giá cơ bản về hai tác phẩm này.



King The Land

See You In My 19th

Hai bộ phim với hàng loạt điểm chung

Giữa thời điểm phim Hàn liên tục cho ra mắt những tác phẩm nặng đô, thuộc thể loại báo thù, giật gân, kinh dị, gần đây nhất là Khu Vườn Dối Trá hay Chị Đại Học Đường,... thì đài JTBC và tvN lại cùng lúc phát hành hai tác phẩm khai thác chuyện tình yêu nam nữ đơn thuần. Điều này như một làn gió mát cho những khán giả muốn tìm kiếm sự giải trí đơn thuần, không drama nặng đô.

Thêm một điểm chung nữa là cả hai bộ phim đều xoay quanh nam - nữ chính làm việc tại khách sạn. Cả hai nam chính đều là những người thừa kế giàu có, tài giỏi, điển trai và hơn hết có những mâu thuẫn với gia đình. Seo Ha (Ahn Bo Hyun) luôn đối đầu với bố sau cái chết của mẹ, không muốn làm việc tại tập đoàn nên đã quyết định xây dựng lại khách sạn năm xưa mẹ rất tâm huyết. Goo Jun (Lee Jun Ho) cũng là con trai chủ tịch giàu có, không muốn tiếp quản cơ ngơi của bố nhưng vì muốn chiến thắng người chị gái luôn cố gắng đẩy mình ra khỏi nhà, nên đã quyết định làm việc tại khách sạn. Hai nữ chính Sa Ra (Yoona) và Ji Eum (Shin Hye Sun) có hoàn cảnh sống khó khăn, đều là nhân viên dưới chướng hai nam chính.

King The Land

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19

Nhưng phản ứng của khán giả thì trái ngược

Bối cảnh, xuất thân của nam - nữ chính có phần giống nhau nhưng chất lượng hai tác phẩm này lại được khán giả đánh giá là có nhiều sự chênh lệch. King The Land của JTBC được quảng bá rầm rộ hơn, do có sự góp mặt của cặp đôi nổi tiếng Yoona - Lee Jun Ho nhưng khi lên sóng, chất lượng lại chẳng được như mong đợi. Phim nhận về rất nhiều phản ứng trái chiều, cho rằng kịch bản sến súa, lỗi thời, cứ như những phim Hàn về chuyện tình hoàng tử - lọ lem cách đây hơn 10 năm. Hai diễn viên chính có ngoại hình tương xứng, đứng cạnh nhau đã tạo cảm giác cặp đôi nhưng diễn chung lại chẳng có nhiều phản ứng hóa học. Sang tới tập 2, hai người đã bắt nhịp với nhau tốt hơn nhưng vẫn không thực sự thuyết phục được khán giả.

Trong khi King The Land nhận phải hồi tiêu cực thì Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 lại gần như không bị chê bai gì. Ngoài việc nam chính Ahn Bo Hyun còn ít nhiều gây tranh cãi thì tổng thể tác phẩm này được đánh giá là tương đối hoàn hảo. Kịch bản phim xoay quanh một cô gái sống qua nhiều kiếp, nhiều cuộc đời khác nhau nhưng luôn nhớ rõ quá khứ của mình. Ở hai tập đầu, có tới 3 kiếp, là 17 - 18 - 19 của cô được đề cập liên tục với rất nhiều nhân vật nhưng khán giả không hề cảm thấy rối. Cách biên kịch xử lý câu chuyện rất gãy gọn, cài cắm nhiều chi tiết hài hước đan xen với cảm động. Thêm vào đó, diễn xuất của Shin Hye Sun hoàn toàn thuyết phục được khán giả.

Phim bị chê lại có thành tích cao hơn

King The Land tuy nhận về những phản ứng trái chiều nhưng ở tập đầu tiên, rating phim lại cao hơn Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19. Cụ thể, phim của Yoona ghi nhận con số 5,0% và 7,5% cho hai tập đầu. Trong khi đó, phim của Shin Hye Sun có cách biệt khá rõ rệt với thành tích 4,2% và 5,5%. Dĩ nhiên đây đều là những con số ổn, thậm chí là cao cho khởi đầu của một bộ phim đài trả phí.

Không chỉ rating, sau 2 tập đầu, King The Land cũng bỏ xa Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 trên bảng xếp hạng của Netflix. Cụ thể hiện tại phim của Yoona đang xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng TV shows được xem nhiều nhất, trong khi phim của Shin Hye Sun chỉ xếp thứ 9. Lee Jun Ho và Yoona cũng đứng thứ nhất và thứ 2 trong danh sách những người nổi tiếng được thảo luận nhiều nhất (theo Good Data), trong khi Shin Hye Sun đứng thứ 7 và Ahn Bo Hyun xếp thứ 8. Nhiều khán giả cho rằng có sự chênh lệch này là bởi độ nổi tiếng sẵn có của Lee Jun Ho và Yoona quá lớn, thêm việc đài JTBC làm truyền thông, quảng bá cho King The Land quá tốt, trong khi tvN lại không đẩy mạnh việc quảng bá phim của Shin Hye Sun. Ở chặng sau, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 có bứt phá được hay không, đành phải nhờ vào thực lực của bộ phim.

Nguồn ảnh: tvN, JTBC