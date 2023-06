Cười chảy nước mắt với chất liệu hài hước và duyên dáng của Jennifer Lawrence trong Vú Em Dạy "Yêu"

Hình ảnh cô nàng tóc vàng hoe, cùng phong cách nhân vật mang hơi hướng chick-flick liệu có phù hợp với lối diễn có chiều sâu của Jennifer Lawrence để mang đến những trải nghiệm thú vị và hài hước?



Hình tượng dí dỏm của Jennifer Lawrence trong Vú Em Dạy "Yêu"

Sở hữu gia tài diễn xuất với hàng loạt vai diễn nặng ký như Katniss Everdeen của series The Hunger Games, vai diễn siêu anh hùng trong loạt series của "X-Men" hay gần đây nhất là sự xuất hiện nổi bật trong đội hình toàn sao của Don’t Look Up (phát hành 2021), ngôi sao Oscar khiến nhiều khán giả tin rằng lối diễn xuất có chiều sâu cùng thần thái mạnh mẽ rất khó để trông thấy cô trong những dạng vai ngây ngô, hài hước.

Vì vậy, việc xuất hiện trở lại của ngôi sao The Hunger Games trên màn ảnh rộng sau khoảng thời gian ở ẩn khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc. Vì sao không phải là bộ phim hành động hoặc tâm lý mà lại là phim hài? Trả lời cho câu hỏi này, Jennifer Lawrence chia sẻ: "Bộ phim này được đạo diễn Gene Stupnitsky lấy cảm hứng từ một mẫu quảng cáo có thật trên Craiglist. Khi nghe Gene kể lại ý tưởng, tôi cười muốn xỉu và rất thích thú với ý tưởng đó. Tôi không nghĩ đây là một kịch bản quá phức tạp nhưng nó là kịch bản hài nhất mà tôi từng đọc. Tôi thích cái kiểu hài mà chọc nguấy người khác, kiểu như khi xem xong họ phải co chân, co tay lại và hơi tức giận nhẹ".

Đi cùng với việc phá bỏ hình tượng mạnh mẽ, cá tính để mang đến nhân vật tóc-vàng-hoe "lỡ thì", cố tỏ ra mình sỏi lại chật vật trong cách chinh phục chàng trai trẻ chính là cơ sở hứa hẹn mang đến một Jennifer Lawrence bất ngờ và hài hước nhất từ trước đến nay. Chính sự bứt phá hình ảnh này giúp phim do Jennifer Lawrence thu về hơn 94% điểm đánh giá trên IMDb. "Đây sẽ là một vai diễn tuyệt vời cho bạn tôi, Jennifer Lawrence" - đạo diễn Gene Stupnitsky cho biết.

Vú Em Dạy "Yêu": Lớp học vào đời bá đạo của "máy bay" Jennifer Lawrence

Câu chuyện của Vú Em Dạy "Yêu" bắt đầu từ việc ngôi nhà thơ ấu của Maddie (Jennifer Lawrence) có nguy cơ bị mua lại trong vòng 3 tháng tới nếu cô không tìm đủ tiền để trả dứt số nợ. Đối với cô-gái-patin Maddie, đây không những là nơi gắn bó và lưu giữ những kỉ niệm về mẹ cô, ngôi nhà này còn cho Maddie cảm giác bản thân có một nơi an toàn để thuộc về. Thế nhưng, mọi chuyện trở nên rối tung, đồng thời, việc tìm cách trang trải tiền bạc cũng khiến cô mất đi cơ hội sở hữu chiếc xe hơi riêng để tiếp tục công việc trong mơ: Tài xế Uber.

Một hôm, Maddie đọc được mẫu quảng cáo công việc lương cao lại cực kỳ hấp dẫn cùng phải phần thưởng là chiếc xe hơi mong ước. Một đôi nhà giàu trong thị trấn tuyển dụng một vú em tươi trẻ có thể hẹn hò "thật chăm chỉ" với cậu con trai Percy (Andrew Barth Feldman) của mình trước khi Percy vào đại học. Khó khăn duy nhất là Percy là chàng trai hướng nội chân chính, ngây thơ, không có kinh nghiệm lẫn hứng thú yêu đương. Điều đó buộc Maddie phải tung hết mọi ngón nghề "cua trai" từ lầy lội, hoang dã đến nhẹ nhàng, trong sáng để cưa đổ trái tim chàng trai. Và với kỹ năng được tích lũy trong nhiều năm, kiểu trai nào cũng từng kinh qua, liệu Maddie có hoàn tất nhiệm vụ dạy yêu Percy?

Không chỉ được chia sẻ về các bí kíp học yêu, câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cực hóm hỉnh cùng lối diễn xuất đa dạng của Jennifer Lawrence trong Vú Em Dạy "Yêu", khán giả còn được cười thả ga, nạp năng lượng sảng khoái với lớp học yêu bá đạo của Maddie. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn giải "khát" khỏi những ngày mùa Hè nắng nóng, có thêm kinh nghiệm cua crush, hay đơn giản là gặp lại "tượng vàng Oscar" Jennifer Lawrence, đây chính là lựa chọn thích hợp.

No Hard Feelings - Vú Em Dạy "Yêu" ra mắt khán giả Việt Nam với các suất chiếu sớm từ 19h00 ngày 22.06.2023.