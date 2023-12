Yoona - Lee Jun Ho thắng giải cặp đôi của năm, nhà trai ẵm tới 5 cúp còn đoạt Daesang ở Apan Star Awards 2023

Apan Star Awards là giải thưởng thường niên, trao tặng danh hiệu cho những cá nhân có cống hiến xuất sắc cho ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc. Giải thưởng năm nay vừa kết thúc và những cái tên xứng đáng đã được xướng lên, trong đó những hạng mục liên quan đến phim ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Một trong số những hạng mục giải thưởng được chú ý nhất năm nay là Best couple. Không ngoài dự kiến của khán giả, cặp đôi được xướng tên là Yoona và Lee Jun Ho, nam - nữ chính của bộ phim nổi đình đám King the Land. Dù kịch bản phim King the Land không được đánh giá cao nhưng Yoona và Jun Ho đã mang đến một màn trình diễn đầy mê hoặc với chemistry bùng nổ. Thậm chí hai người còn diễn hay tới độ làm rộ tin đồn hẹn hò khiến công ty chủ quản phải ngay lập tức lên tiếng phủ nhận.

Yoona và Jun Ho thắng giải Best Couple

Ngoài giải thưởng cặp đôi với Yoona, Lee Jun Ho còn càn quét mọi giải thưởng ở APAN Star Awards 2023. Anh có chiến thắng ngoạn mục, nhận về tới 5 chiếc cúp danh giá, trong đó có cả Daesang cao quý (Daesang là giải thưởng lớn nhất tại các lễ trao giải Hàn Quốc). Những giải thưởng mà Lee Jun Ho nhận được bao gồm: Nam diễn viên được yêu thích nhất, Best Character, Best Couple, Global Star và Daesang. Bên cạnh đó, Yoona cũng nhận về hai chiếc cúp, là Best couple và Popular female artist.

Lee Jun Ho càn quét các hạng mục giải thưởng ở Apan năm nay

Nguồn ảnh: Naver