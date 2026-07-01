Yoo Ah In lần đầu lộ diện sau khi được trả tự do, thái độ gây chú ý

Sự xuất hiện của "Ảnh đế" Yoo Ah In đã gây ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, kênh YouTube Humanities of the Mind đã đăng tải một video mới của Yoo Ah In và Kim Yong Ok. 2 người từng có dịp tham gia chung 1 chương trình truyền hình vào năm 2019. Trong bữa ăn thân mật, Yoo Ah In và Kim Yong Ok đã cùng ôn lại những câu chuyện mà họ chưa có dịp chia sẻ trong những năm qua.

Video này nhanh chóng gây bão bởi đây là lần đầu tiên Yoo Ah In lộ diện sau khi ra tù. Trông Yoo Ah In đã có thần sắc hơn so với những ngày hầu tòa. "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử Hàn Quốc nổi bật với gương mặt gọn gàng, đường nét sắc sảo. Tuy nhiên sự xuất hiện của nam diễn viên đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người khen ngợi visual, chào đón sự trở lại của Yoo Ah In, nhưng cũng có nhiều người kiên quyết tẩy chay anh đến cùng.

Ảnh: YouTube

Yoo Ah In dần trở lại showbiz. Ảnh: YouTube

Trong cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Galaxy Corporation đang chào mời Yoo Ah In ký hợp đồng độc quyền trị giá ít nhất 5 tỷ won (84,8 tỷ đồng) cùng các khoản thưởng bổ sung, được cấu trúc thông qua sự kết hợp giữa thanh toán tiền mặt và quyền chọn cổ phiếu. Yoo Ah In được cho là đang xem xét lời đề nghị, trong khi những thông tin trước đó cho rằng khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 1 tỷ won (16,9 tỷ đồng) đã được xác nhận là không chính xác.

Các nguồn tin trong ngành cho biết công ty quản lý của G-Dragon đang tích cực tìm kiếm những tài năng hàng đầu như một phần trong chiến lược IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của mình. Công ty coi Yoo Ah In là một sự bổ sung tiềm năng, đặc biệt khi anh đang chuẩn bị cho sự trở lại diễn xuất, bao gồm cả khả năng tham gia dự án sắp tới của đạo diễn Jang Jae Hyun - người đứng sau thành công của Exhuma. Gần đây, họ ký hợp đồng với Taemin (SHINee) và Ryu Jun Yeol, bên cạnh ngôi sao sẵn có là G-Dragon, Song Kang Ho.

Mới đây, Yoo Ah In đã đã chia tay với công ty quản lý lâu năm UAA sau 12 năm hợp tác khi hợp đồng hết hạn. Hiện anh đang là nghệ sĩ tự do và cân nhắc những cơ hội mới. Nếu Yoo Ah In đồng ý về chung nhà với G-Dragon, hợp đồng của anh sẽ phá kỷ lục của Kim Seon Ho khi đầu quân về Fantagio (2-3 tỷ won/34-51 tỷ đồng).

Ảnh: X

Công ty của G-Dragon đưa ra hợp đồng khủng với Yoo Ah In. Ảnh: X

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 1/2023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa.

Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam, phạt tiền 2 triệu won (34 triệu đồng) và bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Ngoài ra, Yoo Ah In buộc phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (26 triệu đồng). Nhưng tài tử liên tục kháng cáo, thậm chí còn lấy cái chết của người cha ra để bao biện khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Sau phiên tòa phúc thẩm, Yoo Ah In được trả tự do vào tháng 2/2025, sau 5 tháng ngồi tù. Mức phạt của "Ảnh đế" xứ Hàn được chuyển sang quản chế, phạt tiền 2 triệu won (34 triệu đồng), phạt bổ sung thêm 1,54 triệu won (26 triệu đồng), 80 giờ phục vụ cộng đồng và 40 giờ học phục hồi chức năng.

Yoo Ah In phải ngồi tù vì dùng chất cấm. Ảnh: news1

Nguồn: Kbizoom, Allkpop