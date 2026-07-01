Kiều nữ showbiz và chồng 2 đại gia đã "toang": Ảnh chung bay màu trên MXH, nhà gái ẵm chắc biệt thự 548 tỷ khi ra tòa

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên này và ông xã doanh nhân đã không còn có thể cứu vãn.

Ngày 29/6, tờ HK01 đưa tin cuộc hôn nhân của nữ diễn Trần Linh Lợi và chồng đại gia Lưu Tụng Minh đang trên bờ vực đổ vỡ. Trần Linh Lợi vừa bị phát hiện xóa sạch ảnh chung với chồng trên Instagram. Các nguồn tin trong giới cho biết vợ chồng người đẹp này trục trặc từ đầu năm 2025. Thời gian đó, Trần Linh Lợi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Về sau, Trần Linh Lợi và Lưu Tụng Minh quyết định ngồi xuống hóa giải mâu thuẫn hôn nhân, cố hàn gắn mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, sự hòa hoãn này chỉ kéo dài được vài tháng. Bất hòa chồng chất khiến Trần Linh Lợi và Lưu Tụng Minh tiếp tục căng thẳng với nhau. Mới đây, họ đã đề cập đến chuyện ra tòa ly dị. Vì vậy, trong lúc đau khổ, Trần Linh Lợi đã công khai xóa sạch chồng. Chưa rõ nữ diễn viên này sẽ nhận được bao nhiêu tài sản từ chồng khi ly dị. Tuy nhiên, Trần Linh Lợi được cho biết chắc chắn sẽ ra đi với căn biệt trị giá 150 triệu NDT (548 tỷ đồng) tại Singapore mà cô từng được mẹ chồng sang tên tặng.

Trần Linh Lợi và đại gia Lưu Tụng Minh căng thẳng với nhau từ đầu năm 2025. Họ cố hàn gắn nhưng bất thành. Ảnh: Weibo.

Lưu Tụng Minh là người chồng thứ hai của Trần Linh Lợi. Hai người đăng ký kết hôn vào năm 2012. Sau khi kết hôn, họ có với nhau một con trai và từng được xem là gia đình hạnh phúc. Lưu Tụng Minh là đại gia khá kín tiếng, sở hữu hoạt động kinh doanh tại Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Singapore.

Sau khi kết hôn, Trần Linh Lợi và 2 con trai riêng dọn vào căn biệt thự sang trọng tại khu Mid-Levels trị giá hơn 100 triệu HKD (334 tỷ đồng) của Lưu Tụng Minh sinh sống. Việc kết hôn với Lưu Tụng Minh giúp Trần Linh Lợi trở thành một "phu nhân hào môn" đúng nghĩa. Cưới được chồng giàu, nữ diễn viên cũng tạm dừng hoạt động nghệ thuật, trở thành bà nội trợ toàn thời gian.

Trần Linh Lợi sống như bà hoàng sau khi cưới Lưu Tụng Minh. Ảnh: HK01.

Trước khi cưới đại gia, Trần Linh Lợi từng kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng Lâm Mẫn Thông. Họ quen biết nhau khi nữ diễn viên mới chân ướt chân ráo vào showbiz sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1985. Với sự theo đuổi quyết liệt của Lâm Mẫn Thông, cả hai nhanh chóng thành đôi. Việc Trần Linh Lợi mang thai ngoài ý muốn cũng khiến mối quan hệ của họ tiến nhanh thêm một bước. Mặc dù Lâm Mẫn Thông lớn hơn Trần Linh Lợi gần 20 tuổi, nữ diễn viên này vẫn mặc mọi lời đàm tiếu về khoảng cách tuổi tác để kết hôn. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của cả hai chỉ kéo dài khoảng 10 năm là chấm dứt. Năm 2008, Trần Linh Lợi chính thức tuyên bố ly hôn với Lâm Mẫn Thông.

Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Thậm chí khi Lâm Mẫn Thông mắc chứng rối loạn hoảng sợ và cần người chăm sóc, Trần Linh Lợi đã chủ động đến giúp đỡ với tư cách vợ cũ, khiến nam diễn viên vô cùng xúc động. Lâm Mẫn Thông từng công khai bày tỏ muốn tái hợp với Trần Linh Lợi, nhưng đã bị cô khéo léo từ chối.

Cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với nam diễn viên nổi tiếng Lâm Mẫn Thông. Ảnh: Xingtao.

Nguồn: Sina, Sohu