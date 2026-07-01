Nữ diễn viên từng được Trấn Thành nâng đỡ bất ngờ đổi nghệ danh sau ồn ào ly hôn

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sao nữ này đưa ra quyết định gây bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Phương Lan gây bất ngờ khi thông báo chính thức sử dụng nghệ danh mới là Sở Lam. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên có sự thay đổi lớn về hình ảnh và tên gọi kể từ sau biến cố hôn nhân gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ về quyết định này, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn cái tên mới sẽ đồng hành cùng mình trong chặng đường nghệ thuật sắp tới. Cô viết: "Lam hy vọng cái tên này sẽ đồng hành cùng mình trên hành trình làm nghề, để mỗi lần khán giả nhắc đến 'Sở Lam' sẽ nhớ đến một người nghệ sĩ luôn nghiêm túc, không ngừng học hỏi và mang đến những điều đẹp đẽ qua nghệ thuật".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của nữ diễn viên. Không ít người cho rằng việc đổi nghệ danh giống như một cột mốc mới, đánh dấu hành trình bắt đầu lại sau những biến cố trong cuộc sống cá nhân.

Diễn viên Phương Lan bất ngờ thông báo đổi nghệ danh là Sở Lam

Phương Lan và Phan Đạt từng góp mặt với vai diễn đôi tình nhân trong phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành. Trước đó, Phương Lan tạo ấn tượng với khán giả màn ảnh Việt khi đóng phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 2. Cặp đôi gắn bó từ công việc đến cuộc sống, Phương Lan cho biết được Phan Đạt định hướng phong cách ăn mặc, anh cũng là quản lý riêng của vợ. Phan Đạt từng chia sẻ không được gia đình ủng hộ theo con đường nghệ thuật, thế nhưng mẹ ruột đã thay đổi quan điểm sau khi gặp Phương Lan.

Phương Lan từng tham gia phim điện ảnh Nhà Bà Nữ của Trấn Thành

Tuy nhiên, Phương Lan trải qua quãng thời gian nhiều sóng gió khi cuộc hôn nhân với Phan Đạt tan vỡ chỉ sau chưa đầy một năm tổ chức đám cưới. Ban đầu, cả hai xác nhận chia tay trong văn minh. Tuy nhiên, sau đó vụ việc bất ngờ leo thang khi hai bên liên tục có những chia sẻ trái chiều trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm là cuối năm 2024, Phương Lan đăng tải tâm thư dài, tiết lộ nhiều góc khuất trong cuộc hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng chịu áp lực tinh thần, bị kiểm soát và sống trong cảm giác sợ hãi suốt một thời gian dài. Trong khi đó, Phan Đạt lên tiếng phủ nhận nhiều chi tiết và cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu những điều vợ cũ chia sẻ có căn cứ. Những màn đáp trả qua lại giữa hai bên từng khiến mạng xã hội dậy sóng trong thời gian dài.

Sau biến cố, Phương Lan gần như không nhắc nhiều đến chuyện cũ. Thay vào đó, cô tập trung trở lại với sân khấu, các dự án diễn xuất và xây dựng cuộc sống riêng. Nữ diễn viên cũng hạn chế chia sẻ đời tư, thường xuyên cập nhật hình ảnh làm nghề và xuất hiện với tinh thần tích cực hơn.

Phương Lan từng vướng ồn sào ly hôn với Phan Đạt sau gần 1 năm tổ chức đám cưới

Phương Lan vẫn duy trì diễn ở sân khấu kịch kết hợp với tham gia các dự án điện ảnh



