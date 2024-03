YG hé lộ line hát chưa công bố của “bản sao Jennie”, tung video đập tan tin đồn gây tranh cãi

Tối 17/3, YG đã hé lộ 7 ca khúc trong album đầu tay của BABYMONSTER. Đặc biệt, các fan còn đứng ngồi không yên khi YG chính thức công bố line hát của Ahyeon - thành viên được đánh giá là "bản sao Jennie (BLACKPINK)" trong ca khúc STUCK IN THE MIDDLE. Đây là sản phẩm mà BABYMONSTER đã ra mắt trước đó mà thiếu vắng Ahyeon nên đoạn nhạc này ngay lập tức được các fan chia sẻ trên mạng xã hội.

Clip line hát của Ahyeon trong ca khúc STUCK IN THE MIDDLE

Bên cạnh đó, video mà YG đăng tải còn chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Ahyeon. Dù để mặt mộc nhưng nhan sắc của Ahyeon vẫn hoàn toàn chinh phục trái tim người hâm mộ. Việc tiết lộ loạt khung hình đời thường này còn khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng YG đang ngầm đáp trả tin đồn Ahyeon không debut vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng trước đó.

Nét xinh đẹp trong veo của Ahyeon đốn tim các fan

Dù để mặt mộc nhưng cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp

Ở góc độ nào Ahyeon vẫn khiến người xem bị chinh phục bởi nhan sắc

7 ca khúc nằm trong album đầu tay của BABYMONSTER phát hành vào ngày ¼ bao gồm Monster (Intro), ca khúc chủ đề SHEESH, Like That - một món quà của Charlie Puth, Stuck In The Middle, BATTER UP, Dream, Stuck In The Middle (Remix).

Trong sáng 18/3, YG cũng công bố BABYMONSTER sẽ có chuỗi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp và được tổ chức lần lượt tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Thái Lan.

BABYMONSTER sẽ có chuỗi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp với đội hình đầy đủ 7 thành viên