Yêu cầu của Bộ GD&ĐT

Trong thời gian chờ sách bản in được cung ứng, Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí SGK điện tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa yêu cầu các sở GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa (SGK) cho năm học 2026-2027, trong đó ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho những trường còn học sinh chưa có đủ sách và hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Theo Công văn số 6128/BGDĐT-GDPT, các sở GD&ĐT phải khẩn trương xác định chính xác số học sinh chưa có đủ SGK tại từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố. Số lượng sách còn thiếu cũng phải được thống kê cụ thể theo từng đầu sách, từng tập để làm cơ sở xác nhận nhu cầu và tổ chức cung ứng.

Việc rà soát phải tính đến đầy đủ những nhu cầu phát sinh trong năm học, đặc biệt tại các trường mới thành lập, trường được tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô. Bộ GD&ĐT cũng lưu ý các trường nội trú ở khu vực biên giới, trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và những học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Trên cơ sở số liệu được xác nhận, các sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để xác định nhu cầu, cung ứng ngay số sách còn thiếu, đồng thời điều chuyển SGK từ những nơi còn dư đến những địa bàn đang thiếu. Bộ yêu cầu không để xảy ra tình trạng học sinh chưa có SGK nhưng chưa có phương án giải quyết.

Nhà xuất bản phải ưu tiên cung ứng, công khai đầu mối để phụ huynh dễ tiếp cận

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ tình hình đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành SGK tại từng tỉnh, thành phố. Số liệu này phải được đối chiếu với nhu cầu do các sở GD&ĐT xác nhận, qua đó làm rõ từng đầu sách và số lượng còn thiếu.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng phải thống kê chính xác số SGK còn tồn tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học hoặc hoạt động giáo dục, tên sách. Những số lượng còn dư và có thể điều chuyển phải được xác định để kịp thời bổ sung cho các trường đang thiếu.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng, bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lý. Đặc biệt, đơn vị này phải phối hợp với các sở GD&ĐT ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay SGK cho những trường còn học sinh thiếu sách và hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng, bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lý (Ảnh minh họa: NXBGDVN)

Bên cạnh việc bổ sung sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải công khai, cập nhật danh sách các đơn vị phân phối, cửa hàng đang có SGK tại từng tỉnh, thành phố, kèm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ và phương thức mua. Thông tin này được cung cấp cho các sở GD&ĐT để thông báo kịp thời đến học sinh và cha mẹ học sinh.

Nhà xuất bản cũng được yêu cầu thiết lập, công khai đường dây nóng và thành lập tổ phản ứng nhanh tại đơn vị cũng như các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những phản ánh liên quan đến tình trạng thiếu SGK. Các đầu mối liên hệ, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý phải được công khai.

Trong thời gian chờ sách bản in được cung ứng, Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí SGK điện tử, đồng thời công khai địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận. Các cơ sở giáo dục cũng được hướng dẫn khai thác SGK tại thư viện và sử dụng những sách cũ còn bảo đảm khả năng sử dụng.

Song song với đó, các địa phương phải tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK đối với những học sinh thuộc diện được hưởng chính sách. Các sở GD&ĐT có trách nhiệm công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng để phụ huynh có thể chủ động tìm mua hoặc phản ánh khi gặp khó khăn.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và thống nhất của số liệu; đồng thời phải xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu SGK.

Các sở GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước 15 giờ ngày 12/9/2026. Trong khi đó, việc ưu tiên vận chuyển, cung ứng SGK cho những trường còn học sinh thiếu sách phải được hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Theo Bộ GD&ĐT