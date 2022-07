Yên Bái: Nghi vấn bố ép con gái 9 tháng tuổi cùng uống thuốc trừ sâu để tự tử

Cháu Hàng Ngọc L. được cấp cứu tại cơ sở y tế

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 19/7, tại thôn Trung Tâm, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái). Lúc đó, chị Giàng Thị Chư cùng chồng là Tráng A Páo lên nương làm cỏ. Trên đường đi, chị Chư và anh Páo nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên cả hai đi theo tiếng khóc để kiểm tra.

Đến nơi thì hai vợ chồng chị phát hiện Sùng A Sở (SN 2001, thường trú thôn Ba Khuy, xã Nà Hẩu) cùng một đứa trẻ khoảng 9 tháng tuổi (con gái của Sở) đang nằm gục trên mặt đất, bên cạnh là đứa trẻ khoảng 4 tuổi tên Hàng A S. đang ngồi khóc. Xung quanh hiện trường nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Vợ chồng anh Páo, chị Chư nhanh chóng đưa cả ba người đến Trạm Y tế xã Nà Hẩu cấp cứu.

Nhờ được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của Sùng A Sở và con gái 9 tháng tuổi Hàng Ngọc L. đã qua khỏi cơn nguy kịch. Còn cháu Hàng A S. do không sử dụng thuốc trừ sâu nên sức khỏe bình thường.

Được biết, Sùng A Sở chung sống với nhau như vợ chồng với chị Hàng Thị C. nhưng chưa có đăng ký kết hôn. Cặp tình nhân này sinh được 2 người con gồm: Hàng A S. (SN 2018) và Hàng Ngọc L. (SN 2022). Theo một số người dân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do Sở ghen tuông vì chị C. đi làm ăn xa, hai bên cũng đã từng xảy ra cãi vã.

Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.