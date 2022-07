Nam thanh niên mua thuốc an thần và xăng vào nhà nghỉ tự tử

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác 151 và Công an xã Tứ Cường đã khẩn trương đến hiện trường để xác minh vụ việc.



Tổ công tác động viên tư tưởng anh Trần Đình A.

Kết quả xác minh xác định: Vào lúc 18h30' ngày 16/7, anh Trần Đình A. (SN 1977, HKTT: TP Vinh, Nghệ An) đến thuê phòng trọ số 202 tại nhà nghỉ Hoàn Hảo.

Khi đến, anh A. mang theo một can loại 5 lít màu vàng, bên trong có chứa dung dịch lỏng và một số đồ dùng cá nhân.

Từ khi nhận phòng đến khoảng 20h ngày 17/7, chủ nhà trọ không thấy anh A. ra khỏi phòng nên đến kiểm tra, thấy cửa chốt trong, gọi cửa nhưng không có tiếng trả lời. Chủ nhà trọ đã báo tin cho Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Miện.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phá cửa phòng phát hiện anh Trần Đình A. nằm bất tỉnh, trong phòng mùi xăng nồng nặc, trên mặt bàn có 3 vỉ thuốc an thần nhãn hiệu DIAZEPAN P.P.M đã sử dụng hết.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tự tử, Tổ công tác đã nhanh chóng đưa anh Trần Đình A. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Đến hơn 9h ngày 18/7, sức khỏe của anh Trần Đình A. đã ổn định và được xuất viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi được Tổ công tác thông tin nội dung vụ việc đã chia sẻ với người gặp nạn, miễn toàn bộ viện phí điều trị cho anh Trần Đình A..

Qua xác minh nhanh, xác định anh Trần Đình A. không có công việc ổn định, đã rời khỏi địa phương nhiều tháng nay.

Sau khi được cứu sống, trên đường trở về trụ sở Cơ quan Công an, anh Trần Đình A. khóc và chia sẻ do buồn chán, bế tắc nên đã mua thuốc an thần và xăng về để tự tử.

Sau khi được Tổ công tác động viên tư tưởng, anh Trần Đình A. đã trở về nơi cư trú để tìm việc làm, ổn định cuộc sống.