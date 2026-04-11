Yamaha ra mắt xe máy hybrid đầu tiên ở Việt Nam: Đầy đủ app, smartkey, giá từ 30,4 triệu đồng đấu Honda Vision

Yamaha Motor Việt Nam vừa bổ sung vào danh mục sản phẩm mẫu xe tay ga mới mang tên GEAR 125 hybrid. Đây là dòng xe tay ga phổ thông đầu tiên của thương hiệu này tại thị trường trong nước được trang bị công nghệ động cơ lai.

Theo chia sẻ của hãng, mẫu xe mới sẽ tập trung vào sự linh hoạt và tính đa dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên của người dùng trẻ tuổi tại các thành phố lớn.

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Yamaha GEAR 125 hybrid nằm ở khối động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 và được tích hợp hệ thống Smart Motor Generator hỗ trợ khởi động êm ái.

Công nghệ Power Assist cung cấp trợ lực điện giúp xe tăng tốc tốt hơn trong khoảng thời gian tối đa 3 giây sau khi khởi hành. Tính năng này mang lại hiệu quả rõ rệt khi phương tiện cần leo dốc hoặc chở thêm người ngồi sau.

Theo thông số từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này duy trì ở mức 1,7L/100 km di chuyển.

Thiết kế của GEAR 125 hybrid mang phong cách thể thao với các đường nét gọn gàng. Hãng xe Nhật Bản chú trọng vào tính tiện lợi khi trang bị sàn để chân rộng rãi và yên xe dài phẳng.

Tay dắt phía sau cũng được thiết kế dạng phẳng để hỗ trợ việc chằng buộc đồ đạc thuận tiện hơn.

Các trang bị tiện ích khác bao gồm cốp chứa đồ dung tích 17,4 lít bên dưới yên xe và hộc chứa đồ phía trước có tích hợp cổng sạc cho thiết bị di động. Xe cũng có hai vị trí móc treo đồ nhằm tối ưu không gian chứa vật dụng cá nhân cho người lái.

Sản phẩm được phân phối với 2 lựa chọn phiên bản là tiêu chuẩn (STD) và cao cấp (DX).

Phiên bản DX được nhà sản xuất bổ sung thêm các tính năng công nghệ cao hơn so với bản tiêu chuẩn. Cụ thể, phiên bản này sở hữu hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key và tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe. Hệ thống phanh kết hợp UBS cũng được trang bị trên bản DX để tăng cường khả năng kiểm soát xe.

Ngoài ra, người dùng phiên bản cao cấp có thể kết nối điện thoại thông minh với xe thông qua ứng dụng Y-On. Ứng dụng này hỗ trợ theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, lịch sử hành trình, nhận thông báo tin nhắn và xác định vị trí đỗ xe gần nhất trên màn hình LCD.

Về mức giá, Yamaha GEAR 125 hybrid phiên bản STD có giá bán lẻ đề xuất là 30,437 triệu đồng. Phiên bản DX có giá bán cao hơn ở mức 34,364 triệu đồng.

Khách hàng có tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc khác nhau khi lựa chọn dòng xe này.

Theo kế hoạch từ Yamaha Motor Việt Nam, những chiếc xe đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao đến hệ thống đại lý và người tiêu dùng kể từ tháng 4/2026.