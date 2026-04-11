Đây rồi MacBook Neo chính hãng Việt Nam: Thiết kế quá ngon trong tầm giá, hứa hẹn thu hút không ít người dùng Win chuyển sang

Apple chưa bao giờ nổi tiếng với những sản phẩm “giá rẻ”, nhưng với MacBook Neo, hãng đang thử làm một điều rất khác.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 16,5 triệu đồng hay chỉ 14 triệu nếu mua qua chương trình dành cho giáo dục, đây là chiếc MacBook dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng là sản phẩm có khả năng mở rộng tệp người dùng lớn nhất của Apple trong nhiều năm gần đây.

Sau một thời gian chờ đợi, MacBook Neo đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Bài viết này mang đến trải nghiệm mở hộp và thử nhanh hiệu năng phiên bản màu Bạc với cấu hình A18 Pro, 8GB RAM, 512GB dung lượng lưu trữ và Touch ID. Ngoài phiên bản này, người dùng cũng có thể lựa chọn bản tiêu chuẩn với 256GB dung lượng lưu trữ, vẫn sử dụng chip A18 Pro và 8GB RAM, nhưng không được trang bị Touch ID.

Thiết kế: Quen nhưng vẫn có điểm “lạ”

Ngay từ trải nghiệm mở hộp, MacBook Neo vẫn giữ nguyên sự tối giản quen thuộc, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một chi tiết nhỏ khá thú vị trong cách Apple đóng gói.

Lần đầu tiên, lớp giấy bọc máy được in dòng chữ “hello” – một chi tiết vốn thường chỉ xuất hiện trên màn hình khi khởi động Mac lần đầu. Việc đưa nó vào ngay từ bước mở hộp tạo cảm giác như Apple đang “chào” người dùng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm tay vào sản phẩm.

Đây là một thay đổi rất nhỏ, nhưng lại mang tính biểu tượng, đặc biệt với những ai lần đầu tiếp cận MacBook. Một kiểu “Hello, is it me you’re looking for?” rất nhẹ nhàng, đủ để tạo cảm giác được chào đón ngay từ đầu.

Bên trong hộp bao gồm sách hướng dẫn sử dụng cũng được thiết kế cùng màu với thân máy, củ sạc công suất 20W tương tự loại dùng trên iPhone và một sợi cáp USB-C to USB-C bọc dù. Điểm hơi đáng tiếc là phần cáp sạc không được làm đồng màu với thân máy.

Với những ai đã quen dùng MacBook, việc nhìn thấy một củ sạc nhỏ gọn kiểu iPhone trong hộp có thể sẽ hơi bất ngờ ở lần đầu mở máy. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu cho thấy con chip bên trong được tối ưu điện năng rất tốt, không đòi hỏi mức công suất sạc quá cao để vận hành.

Cá nhân tôi đánh giá cao phiên bản màu Bạc trên MacBook Neo. Dù không phải là một màu sắc mới, nhưng khi đặt cạnh iPhone 17 Pro màu bạc, tổng thể lại rất hài hòa.

Sự kết hợp giữa phần vỏ nhôm sáng và khu vực bàn phím trắng tạo nên cảm giác cực kỳ đồng bộ, nhất là khi sử dụng cùng các thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple. Đây là kiểu màu khó lỗi thời theo thời gian.

Nếu muốn một thiết bị nổi bật hơn, các tùy chọn màu sắc như Hồng, vàng Citrus hay xanh Indigo sẽ mang lại cá tính rõ rệt và dễ nhận diện hơn trong quá trình sử dụng.

Điểm nhấn dọc hai bên thân máy là hệ thống loa đặt ngang (side-firing). Cách bố trí loa này cũng là một khác biệt đáng chú ý so với các mẫu MacBook khác vốn sử dụng loa hướng lên (upward-firing), cho thấy Apple đã có sự điều chỉnh nhất định về thiết kế âm thanh trên dòng Neo.

Logo Apple trên nắp máy cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi không còn sử dụng bề mặt bóng như trước, mà được khắc trực tiếp lên lớp nhôm bằng công nghệ laser.

Chi tiết này mang lại cảm giác liền lạc và tối giản hơn, đồng thời cũng hạn chế tình trạng bám dấu vân tay hay trầy xước trong quá trình sử dụng.

Mặt dưới của MacBook Neo vẫn được hoàn thiện bằng nhôm, mang lại cảm giác cao cấp và cứng cáp, khác biệt rõ rệt so với nhiều mẫu máy trong cùng tầm giá vốn thường sử dụng nhựa ở khu vực này.

Bốn chân đế cao su cũng được làm đồng màu với thân máy, tạo sự đồng nhất trong thiết kế. Nếu bạn chọn các phiên bản màu nổi bật như vàng hay xanh, phần chân đế này cũng sẽ được hoàn thiện cùng tông, góp phần làm tổng thể trở nên liền lạc và bắt mắt hơn.

Về cổng kết nối, Apple vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm, máy được trang bị hai cổng USB-C nhưng có tốc độ không đồng đều: một cổng đạt chuẩn USB 3 với băng thông 10Gbps, trong khi cổng còn lại chỉ dừng ở USB 2 với tốc độ 480Mbps.

Đây có thể xem là một sự đánh đổi hợp lý để đạt được mức giá dễ tiếp cận hơn, dù người dùng vẫn cần lưu ý nếu có nhu cầu truyền dữ liệu tốc độ cao và kết nối nhiều thiết bị ngoại vi.

Trọng lượng của thiết bị rơi vào khoảng 1,23 kg, tương đương với MacBook Air 13,6 inch. Khi đặt cạnh MacBook Air M4, MacBook Neo có phần dày hơn một chút nhưng lại thu gọn về bề ngang, tạo cảm giác tổng thể gọn gàng và vuông vức hơn.

Khi nhìn từ cạnh bên, thiết kế này mang hơi hướng khá giống MacBook Pro, với phần thân máy tạo cảm giác “đầm” hơn so với kiểu mảnh mai đặc trưng của dòng Air.

Khi mở nắp máy, khu vực bàn phím hiện ra với màu sắc tương tự với phần vỏ nhôm, thay vì chỉ là màu đen như trên nhiều mẫu MacBook khác. Cách hoàn thiện này giúp tổng thể thiết kế trở nên liền lạc và đồng nhất.

Máy được hoàn thiện chắc chắn, bản lề đủ cứng cáp để giữ màn hình ổn định, đồng thời vẫn cho phép mở nắp dễ dàng chỉ bằng một ngón tay mà không bị nhấc bổng cả máy lên.

Điểm thay đổi đáng chú ý nữa nằm ở khu vực trackpad. Thay vì sử dụng công nghệ Force Touch quen thuộc trong nhiều năm qua, MacBook Neo được trang bị trackpad cơ học truyền thống.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi lần nhấn xuống, người dùng sẽ cảm nhận rõ độ lún vật lý, thay vì phản hồi rung như trên các dòng MacBook cao cấp. Đây là một khác biệt dễ nhận ra trong quá trình sử dụng, đồng thời cũng là một trong những điểm Apple lựa chọn cắt giảm để tối ưu chi phí. Dù vậy, chất lượng trackpad vẫn được duy trì ở mức rất tốt: bề mặt mịn, độ nhạy cao và cảm giác nhấn nhất quán, êm ái trên toàn bộ khu vực.

Phiên bản này được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID, giúp việc đăng nhập và xác thực nhanh chóng, tiện lợi hơn. Nhưng hơi đáng tiếc khi máy vẫn không được trang bị đèn nền bàn phím.

Trải nghiệm thị giác trên MacBook Neo cũng để lại nhiều ấn tượng. Máy sở hữu màn hình 13 inch với độ phân giải 2408 x 1536 và độ sáng lên tới 500 nits, tương đương với MacBook Air 13,6 inch, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả trong môi trường văn phòng nhiều ánh sáng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chất lượng màu sắc. Nếu như MacBook Air hỗ trợ dải màu rộng P3 và công nghệ True Tone, thì MacBook Neo chỉ dừng lại ở chuẩn sRGB cơ bản và không có True Tone. Điều này khiến khả năng hiển thị màu sắc kém "đậm đà" và linh hoạt hơn một chút, nhưng vẫn hoàn toàn đủ dùng cho các nhu cầu học tập, làm việc thông thường.

Phần viền màn hình dày hơn so với các mẫu máy cao cấp, tạo cảm giác hơi giống một chiếc iPad được gắn cố định vào bàn phím. Bù lại, thiết kế này loại bỏ hoàn toàn khu vực “tai thỏ” - một chi tiết mà nhiều người dùng vẫn còn chưa thực sự yêu thích.

Tần số quét dừng lại ở 60Hz, không mang lại sự mượt mà như các màn hình 120Hz trên dòng Pro. Tuy vậy, trong tầm giá thì đây là một đánh đổi hoàn toàn hợp lý và khó có thể đòi hỏi nhiều hơn.

Apple cũng cung cấp loạt hình nền mới được thiết kế đồng bộ với các tùy chọn màu sắc của MacBook Neo như Tím, Xanh dương, Hồng và Vàng, giúp tổng thể trải nghiệm trở nên thống nhất và mang đậm cá tính.

Benchmark nhanh: Hiệu năng đủ dùng, tối ưu cho thực tế

Trải nghiệm nhanh hiệu năng, các bài benchmark nhanh cho thấy MacBook Neo mang lại trải nghiệm ổn định và vượt kỳ vọng trong phân khúc.

Trong Geekbench 6, máy đạt 3.421 điểm đơn nhân và 8.507 điểm đa nhân, vẫn đủ để đảm bảo các tác vụ học tập, làm việc văn phòng đều diễn ra mượt mà.

Ở phần GPU, Geekbench ghi nhận 31.042 điểm Metal và 19.491 điểm OpenCL. Đây không phải là những con số cao nếu so với các dòng MacBook Pro, nhưng vẫn đủ để xử lý tốt các tác vụ đồ họa cơ bản, thậm chí chơi một số tựa game hoặc làm việc với nội dung hình ảnh ở mức vừa phải.

Về AI, Geekbench AI cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các backend.

Khi chạy bằng CPU, điểm số đạt 4.773 / 7.944 / 6.340 (single / half / quantized). Khi chuyển sang GPU, hiệu năng tăng lên mức 7.088 / 8.286 / 7.535. Đáng chú ý nhất là khi sử dụng Neural Engine, điểm số đạt 4.721 / 33.361 / 45.081 - cho thấy khả năng xử lý các tác vụ AI tối ưu tốt hơn rất nhiều khi tận dụng phần cứng chuyên dụng.

Ở bài test ổ cứng, AmorphousDiskMark ghi nhận tốc độ đọc khoảng 1.739 MB/s và ghi khoảng 1.764 MB/s. Mức hiệu năng nhìn chung phù hợp với phân khúc giá, đủ nhanh cho việc mở ứng dụng, sao chép dữ liệu hay xử lý file dung lượng vừa phải, dù vẫn còn khoảng cách khá xa so với SSD trên các dòng MacBook Air hay Pro.

Trong Cinebench 2026, máy đạt 524 điểm đơn nhân và 1.447 điểm đa nhân. Kết quả này phản ánh đúng định hướng của A18 Pro, tối ưu cho hiệu năng đơn nhân và tiết kiệm năng lượng, hơn là chạy tải nặng kéo dài.

Cuối cùng, Blender Benchmark cho kết quả 45.57 samples/phút (monster), 19.90 (classroom) và 4.23 (junkshop). Những con số này cho thấy máy có thể xử lý các tác vụ 3D cơ bản, nhưng rõ ràng không phải là thiết bị sinh ra cho các workload dựng hình nặng kéo dài.

Tạm kết: Lựa chọn dễ tiếp cận nhất để bước vào thế giới Mac

Tổng thể, dù sử dụng chip di động A18 Pro và 8GB RAM, MacBook Neo vẫn mang lại hiệu năng đủ tốt cho phần lớn nhu cầu thực tế. Mục tiêu của chiếc máy tất nhiên không phải “đánh bại” các dòng máy cao cấp, mà ở khả năng cân bằng rất tốt giữa hiệu năng, nhiệt độ và mức giá, điều hiếm thấy trong phân khúc laptop giá rẻ hiện nay.

Với học sinh, sinh viên hoặc những người cần một thiết bị gọn nhẹ để học tập, làm việc và giải trí cơ bản, đây rõ ràng là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Tuy vậy, nếu có thể, phiên bản 512GB vẫn là hướng nâng cấp hợp lý để đảm bảo không gian lưu trữ thoải mái hơn về lâu dài, đồng thời Touch ID giúp trải nghiệm sử dụng hàng ngày trở nên tiện lợi và liền mạch hơn.

Hiện tại, MacBook Neo đang được phân phối chính hãng tại Apple Store Online Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 16.499.000 triệu đồng cho phiên bản 256GB, và 18.999.000 triệu đồng cho phiên bản 512GB có Touch ID.