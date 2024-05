Yamaha PG-1 Fun Ride - "Tự do vẫy gọi, chinh phục cực Đông Tổ quốc" tại Phú Yên

Trải nghiệm Yamaha PG-1 - Đỉnh cao của sự tự do

Với sứ mệnh "Tự do vẫy gọi, chinh phục cực Đông Tổ quốc", các Wanderluster đã chinh phục cực Bắc và không dừng lại ở đó, tinh thần yêu tự do vẫn sẵn sàng tiếp tục bứt phá mọi giới hạn, khám phá mọi miền Tổ quốc. Yamaha PG-1 Fun Ride đã đưa các biker trải nghiệm những cung đường ven biển đẹp nhất Phú Yên - về với cung đường nắng và gió đẹp nhất miền Trung. Đặt chân đến nơi đây, các biker đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ với team Wanderluster, tham gia những hoạt động nhận quà cực thú vị và đặc biệt được thỏa đam mê trong chặng test ride Yamaha PG-1 dọc cung đường biển.

Tại quán cafe view biển Sala Beach Club Coffee, các rider đã tham gia vô số các hoạt động hấp dẫn như: flex phiên bản độ độc lạ từ các Wanderlusters, chơi minigame nhận quà và nhận tư vấn mua xe từ đại lý… Đã đi thì không ngại đường xa, những đôi chân không mỏi đã sẵn sàng chiến tại Yamaha PG-1 Fun Ride, bắt đầu từ Sala Beach Club Coffee, đoàn xe di chuyển qua các địa điểm nổi tiếng. Mỗi nơi đều mang đến những cảnh quan độc đáo, hùng vĩ khiến các biker không khỏi choáng ngợp, cảm thấy hành trình "xách ba lô lên và chil" thật xứng đáng.

Các Wanderluster thỏa đam mê với cung đường ven biển Phú Yên

Trên suốt hành trình, các biker cũng có cơ hội trải nghiệm lái thử mẫu xe số Yamaha PG-1 mới nhất. Được trang bị đầy đủ các tính năng của một chiếc xe off-road thực sự như hệ thống phuộc đôi linh hoạt, lốp gai bản to, gầm cao và ghi-đông trần có khả năng đánh lái ở góc rộng, "người bạn đồng hành" PG-1 tự tin vượt qua mọi loại địa hình khó khăn để đến những điểm check-in hot tại Phú Yên như như Gành Ông, Gành Bà, cầu gỗ Ông Cọp, thác Vực Hòm,...

Điều đặc biệt hơn nữa, ngoài trải nghiệm lái thử xe Yamaha PG-1 tại một trong những ngọn đèo hùng vĩ ở vùng núi miền Trung, tham gia vào các hoạt động thú vị và nhận những phần quà hấp dẫn dành cho những người yêu thích sự tự do và khám phá, các thành viên của cộng đồng Wanderluster sở hữu PG-1 đã thể hiện cá tính riêng của mình thông qua cuộc thi độ xe "Customize your bike, flex your style" được tổ chức bởi Yamaha Motor.

Rider được thử sức ở nhiều dạng địa hình khác nhau

Yamaha PG-1 Fun Ride đã khép lại thành công rực rỡ, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng các biker tham gia. Chương trình đã góp phần lan tỏa tinh thần tự do, đam mê khám phá và khẳng định vị thế của Yamaha PG-1 như một mẫu xe số lý tưởng cho những ai yêu thích phượt.

Chương trình đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng những người tham gia và hứa hẹn sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa điểm khác trên cả nước trong thời gian tới. Theo dõi fanpage của Yamaha Motor Việt Nam: https://www.facebook.com/congtyyamahavn và đón chờ những cung đường tiếp theo Yamaha PG-1 đặt chân tới.