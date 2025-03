Ý nghĩa sâu sắc đằng sau tên của Công chúa Charlotte: Sự lựa chọn khôn ngoan của Thân vương William và Vương phi Kate

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2015, Thân vương William và Vương phi Kate đã chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Charlotte Elizabeth Diana. Cái tên này mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tôn kính với các thành viên quan trọng trong Hoàng gia Anh. "Charlotte" là dạng nữ tính của "Charles", tri ân Vua Charles, cha của Thân vương William. "Elizabeth" là để tưởng nhớ cố Nữ vương Elizabeth II. Và "Diana" chính là tình cảm tha thiết dành cho cố Vương phi Diana, mẹ của Thân vương.

Chuyên gia Hoàng gia Richard Kay cho rằng việc không chọn "Diana" làm tên chính cho Công chúa Charlotte là một quyết định khôn ngoan của vợ chồng Thân vương William. Ông tin rằng nếu làm vậy, Công chúa nhỏ sẽ phải chịu áp lực lớn khi mọi hành động, lời nói đều bị so sánh với người bà quá cố. Trong bộ phim tài liệu "Secrets of the Royal Palaces" trên Channel 5, chuyên gia Kay nhận định: "Tôi nghĩ Thân vương đã rất sáng suốt khi không đặt tên con gái là Diana. Mọi điều Công chúa làm và nói sẽ bị đem ra so sánh với bà. Việc đặt Diana làm tên đệm có nghĩa là Vương phi Diana vẫn luôn hiện diện".

Thân vương William năm 15 tuổi khi mẹ ông qua đời tại Paris vào ngày 31 tháng 8 năm 1997. Ông thường chia sẻ về việc ký ức về mẹ vẫn luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Biên tập viên Hoàng gia Emily Andrews của tờ Mirror cho biết: "Thân vương William đã nói về sự mất mát người mẹ và tác động của nó. Ông nghĩ về bà gần như mỗi ngày và muốn giữ cho ký ức về mẹ mình sống mãi." Việc đặt "Diana" làm tên đệm cho con gái là cách Thân vương William vừa tưởng nhớ người mẹ quá cố vừa giúp con gái tránh được những gánh nặng mà một cái tên quá nổi tiếng có thể mang lại.

Ngược lại, Hoàng tử Harry và Meghan Markle lại gây tranh cãi khi đặt tên con gái là Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, tức Công chúa Lilibet xứ Sussex. "Lilibet" là biệt danh thân mật của cố Nữ vương Elizabeth II trong gia đình, được sử dụng từ khi bà còn nhỏ và chưa thể phát âm chính xác tên mình. Đại diện của vợ chồng Công tước xứ Sussex, hiện đang sống tại Los Angeles sau khi rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, cho biết họ sẽ không sử dụng cái tên này "nếu bà không ủng hộ". Tuy nhiên, thông tin này đã bị bác bỏ trong cuốn tự truyện sau đó của nhà báo Robert Hardman. Ông cho biết cố Nữ vương "tức giận hơn bao giờ hết" trước những tuyên bố rằng bà đã chấp thuận cái tên này.

Theo Express