Xúc động thầy giáo vùng cao bùn bắn tận mặt, hướng dẫn trẻ đi học trên đường lầy

Clip thầy giáo hướng dẫn học sinh đi qua con đường đất thịt lầy lội gây xúc động. (Nguồn: @th.d911)

Cộng đồng mạng đang lan tỏa clip quay cảnh một thầy giáo công tác tại vùng núi Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) bùn bắn lên tận mặt, đang hướng dẫn học trò đi trên con đường lầy lội để đến điểm trường. Người thầy cũng đang trên đường đi dạy. Do có nhiều học trò đi qua, anh dừng xe máy giữa đường để theo dõi, quan sát, hướng dẫn các em nhỏ đi cẩn thận kẻo trượt ngã. Bọn trẻ, có lẽ chỉ mới ở bậc tiểu học, cầm ô nối nhau thận trọng bước đi theo lời thầy.

Những hình ảnh này khiến cộng đồng mạng thêm một lần xúc động trước sự vất vả và nỗ lực của thầy trò vùng cao trên hành trình tìm kiếm tri thức. Họ đặc biệt tri ân người thầy không chỉ dạy chữ mà còn quan tâm, chăm sóc, hun đúc lòng ham học cho bọn trẻ từ những cử chỉ nhỏ đầy yêu thương.

"Cảm ơn thầy đã không quản ngại gian khổ, đem cả tâm huyết và tuổi trẻ để thắp sáng tương lai cho các em nhỏ vùng cao. Chúc thầy luôn nhiều sức khỏe và giữ vững ngọn lửa nghề giữa núi rừng"; "Con đường đến với con chữ sao mà gian truân đến vậy. Những vết bùn trên áo thầy chính là những đóa hoa đẹp nhất giữa cơn mưa".

"Trong khi chúng ta phàn nàn về kẹt xe hay khói bụi phố thị, thì ở đâu đó vẫn có những người thầy phải vật lộn với từng mét bùn lầy để kịp giờ lên lớp. Một hình ảnh quá đỗi xúc động và truyền cảm hứng"...

Dân mạng cảm thấy mình may mắn khi chứng khiến hình ảnh người thầy lấm lem bùn đất. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Anh bình luận: "Nghề giáo chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là ở những nơi khó khăn như thế này. Nhìn bộ quần áo lấm lem bùn đất mà thấy cảm phục nghị lực của thầy vô cùng. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho tình yêu thương và sự hy sinh cao cả vì thế hệ mai sau".

Nhiều dân mạng thấy xót khi nhìn các em nhỏ vùng cao đi học khó khăn, vất vả. "Nhìn các con nhỏ xíu mà đã phải lội bùn, vượt suối đến trường giữa cái lạnh vùng cao mà thắt lòng. Trong khi trẻ em phố thị có xe đưa đón tận nơi, các con lại phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt chỉ để được học cái chữ. Thương các con vô cùng!", Thanh Huyền chia sẻ.

Huyền Chi bình luận: "Thương quá những ánh mắt ngây thơ vẫn bừng sáng niềm vui dù con đường đi học đầy gian nan. Những khó khăn hôm nay chắc chắn sẽ là hành trang quý giá giúp các con mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Chúc các con luôn chân cứng đá mềm trên con đường tìm kiếm tri thức".

Cảnh đi học ở miền núi khiến nhiều người xem clip cảm thấy mình may mắn khi được sống trong điều kiện đủ đầy. Mỹ Nga bình luận: "Chúng ta thường than phiền về kẹt xe, về điều hòa không đủ mát, mà quên mất rằng ngoài kia vẫn có những người phải đánh đổi cả mồ hôi và sự an toàn chỉ để làm những việc bình thường nhất. Thật sự biết ơn cuộc sống hiện tại".

Quỳnh An chia sẻ: "Các em nhỏ, thầy cô vùng cao lội bùn hàng cây số để đến lớp với nụ cười rạng rỡ, trong khi mình có đủ mọi điều kiện lại chưa thực sự cố gắng. Một bài học lớn về sự trân trọng và nỗ lực cho tất cả chúng ta".