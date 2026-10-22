Xuất hiện tin nhắn giả mạo ngay trong luồng SMS chính thức của một ngân hàng: Cục An ninh mạng cảnh báo khẩn

Tin nhắn xuất hiện ngay trong luồng hội thoại SMS trước đó của ngân hàng, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả.

Ngày 19/10, một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phản ánh việc nhận được tin nhắn mang tên ngân hàng, thông báo 12.500 điểm thưởng sắp hết hạn và yêu cầu truy cập đường dẫn để nhận quà. Đáng lưu ý, tin nhắn giả mạo xuất hiện ngay trong luồng hội thoại SMS từng được sử dụng để nhận thông báo từ ngân hàng.

Theo Cục An ninh mạng, đây là thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS Brandname. Các đối tượng có thể sử dụng thiết bị giả trạm phát sóng BTS để phát tán tin nhắn mạo danh ngân hàng. Lợi dụng cơ chế phân nhóm tin nhắn theo tên người gửi trên điện thoại, tin nhắn giả có thể xuất hiện cùng luồng hội thoại với tin nhắn chính thống, khiến người dùng khó nhận biết.

Nội dung tin nhắn thường đề cập đến việc điểm thưởng sắp hết hạn, phát sinh giao dịch đáng ngờ hoặc yêu cầu xác minh tài khoản, kèm đường dẫn dẫn đến trang web giả mạo hoặc chứa mã độc. Nếu làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản.

Theo Thông tư số 50/2024/TT-NHNN, ngân hàng không gửi tin nhắn SMS hoặc thư điện tử có chứa đường dẫn liên kết để khách hàng truy cập trang tin điện tử, trừ trường hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Vì vậy, khi nhận được tin nhắn thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, yêu cầu nhận quà hoặc xác minh tài khoản qua đường dẫn lạ, người dùng không nên truy cập liên kết hay cung cấp thông tin bảo mật.

Để kiểm tra thông tin, khách hàng nên chủ động truy cập ứng dụng ngân hàng, nhập địa chỉ website chính thức hoặc liên hệ tổng đài theo số điện thoại được công bố trên các kênh chính thức. Trường hợp đã truy cập đường dẫn và cung cấp thông tin nhạy cảm, người dùng cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản và xử lý các rủi ro phát sinh.