Vụ xe giả mạo chở sinh viên đến biên giới: Nhà xe Toàn Thắng nói gì?

Sau khi nắm được sự việc trường Lilama 2 phát đi cảnh báo việc giả mạo nhà xe để chở sinh viên đến vùng biên giới, nhà xe Toàn Thắng khẳng định cũng là bị hại với nạn giả danh hãng để lừa người đi đường.

Ngày 22/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong , ông Trần Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng, khẳng định, vụ việc xe khách giả mạo đón sinh viên gần Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (Đồng Nai) không liên quan đến phương tiện của hãng xe Toàn Thắng.

Các đặc điểm nhận dạng nhà xe Toàn Thắng chính hãng (Ảnh: Nhà xe Toàn Thắng)

Theo ông Khanh, thời gian qua, nhà xe thường xuyên gặp tình trạng các phương tiện giả mạo thương hiệu Toàn Thắng để đón, vận chuyển hành khách. Dù doanh nghiệp đã trình báo cơ quan chức năng, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, các đối tượng còn lập nhiều trang web giả mạo với tên gọi như “Toàn Thắng Vũng Tàu”, “Toàn Thắng Tân Sơn Nhất”, “Toàn Thắng Miền Đông”. Những trang web này sử dụng trái phép hình ảnh quầy vé, phương tiện của hãng và bố trí tổng đài tiếp nhận đặt chỗ, khiến hành khách dễ nhầm lẫn.

“Sau khi đặt vé, hành khách có thể bị chuyển sang phương tiện khác, dồn chuyến, bỏ rơi giữa đường hoặc phải trả mức cước cao bất thường”, ông Khanh thông tin.

Để tránh bị lừa, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng khuyến cáo hành khách nên đặt vé qua tổng đài chính thức của nhà xe theo số 19006968. Khi sử dụng dịch vụ, hành khách cần kiểm tra kỹ các dấu hiệu nhận diện phương tiện.

Theo đó, xe phải có tên nhà xe ở phía trước và phía sau, niêm yết rõ tuyến vận tải cố định như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến xe Miền Đông cũ - Vũng Tàu, bến xe An Sương - Vũng Tàu... Tại cửa xe phải ghi tên đơn vị chủ quản, thông tin trọng tải và địa chỉ công ty. Giá vé được niêm yết công khai bên trong và trên cửa xe; tài xế mặc đồng phục, đeo bảng tên. Phía sau kính xe có mã QR và thông tin ứng dụng đặt vé chính thức.

Ông Khanh lưu ý, nếu phương tiện không có các dấu hiệu nhận diện nêu trên hoặc có biểu hiện bất thường, hành khách cần thận trọng, không vội lên xe và thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Trước đó, ngày 21/10, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 phát thông báo khẩn cảnh báo tình trạng xe khách có dấu hiệu giả mạo xe Toàn Thắng đón sinh viên tại khu vực gần trường, trên quốc lộ 51, sau đó chở các em đi về khu vực gần biên giới Campuchia.

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2.

Theo nhà trường, những ngày gần đây, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của học sinh, sinh viên và phụ huynh về sự việc trên. Trước nguy cơ mất an toàn, trường đề nghị cán bộ, giảng viên thường xuyên nhắc nhở sinh viên nâng cao cảnh giác khi sử dụng dịch vụ xe khách, tuyệt đối không lên những phương tiện có dấu hiệu bất thường.

Trường hợp đã lên xe nhưng phát hiện phương tiện di chuyển lòng vòng, không đúng lộ trình, sinh viên cần yêu cầu xuống xe tại vị trí an toàn, đồng thời nhanh chóng thông báo cho gia đình, thầy cô và chia sẻ thông tin hành trình để được hỗ trợ kịp thời.

Nhà trường cũng yêu cầu trưởng các khoa triển khai cảnh báo đến toàn thể giảng viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, nhằm tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên trong các giờ sinh hoạt lớp.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với hành khách, nhất là học sinh, sinh viên, trước thủ đoạn giả mạo thương hiệu vận tải để tiếp cận, lôi kéo khách. Người dân cần xác minh thông tin nhà xe, tuyến đường và phương tiện trước khi lên xe; đồng thời chủ động chia sẻ hành trình với người thân để bảo đảm an toàn.