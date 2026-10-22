Lý do đèo nối Nha Trang - Đà Lạt tạm dừng xe từng đợt

Giao thông trên đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt được tạm dừng theo từng đợt để phục vụ thi công gia cố vách núi, thu dọn đất đá, phòng ngừa đá rơi.

Ngày 22/10, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công tổ chức tạm dừng giao thông theo từng đợt trên đèo Khánh Lê (thuộc quốc lộ 27C, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) để thu dọn đất đá và gia cố vách núi, phòng ngừa nguy cơ đá rơi xuống đường.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, đây là hoạt động thi công theo kế hoạch, không phải do xuất hiện điểm sạt lở mới như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Đơn vị nhà thầu đang dọn dẹp đất đá.

Tại khu vực chân đèo Khánh Lê, nhiều phương tiện phải dừng chờ, sau đó lần lượt di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Theo kế hoạch, nhà thầu đang xử lý mái taluy, khoan neo và phủ lưới gia cố tại những vị trí có nguy cơ đất đá rơi xuống mặt đường. Quá trình thi công được triển khai theo từng đợt, kết hợp thu dọn hiện trường nhằm bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn cho phương tiện.

Công trình sửa chữa quốc lộ 27C tập trung gia cố các vị trí xung yếu trên đèo Khánh Lê, đặc biệt là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện. Sở Xây dựng Khánh Hòa đang đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời yêu cầu tổ chức thi công hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Đèo Khánh Lê là tuyến giao thông kết nối hai trung tâm du lịch lớn là Nha Trang và Đà Lạt. Tuyến đường có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, một bên là vách núi cao, bên còn lại là vực sâu. Sau các đợt mưa lớn, đất đá trên tuyến có nguy cơ sạt trượt, đe dọa an toàn giao thông.

Hiện ô tô vẫn bị cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ từ 18h đến 5h sáng hôm sau. Người dân và du khách di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt cần chủ động sắp xếp thời gian, theo dõi thông báo phân luồng và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.