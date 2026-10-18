Sáu phụ nữ ngồi bệt giữa khúc cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân để tạo dáng chụp ảnh khi xe cộ vẫn lưu thông qua lại. Cả nhóm bị lập biên bản vi phạm hành chính, với tổng mức phạt 1,5 triệu đồng.

Ngày 18/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an phường Hải Vân làm rõ, xử lý nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường trên đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ ngồi bệt, tạo dáng chụp ảnh ngay giữa khúc cua cùi chỏ tại Km905+400 trên đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, thời điểm nhóm phụ nữ chụp ảnh, nhiều phương tiện vẫn lưu thông qua khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hình ảnh nhóm 6 phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh giữa khúc cua trên đèo Hải Vân, trong lúc các phương tiện vẫn lưu thông qua lại. Ảnh chụp lại từ clip

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, mời những người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, khoảng 8h30 ngày 17/10, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc (TP Huế) đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh.

Khi đến khúc cua trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó cùng nhau đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, trong lúc các phương tiện khác vẫn đang lưu thông.

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm phụ nữ liên quan vụ ngồi giữa khúc cua trên đèo Hải Vân để chụp ảnh. Ảnh: CQCA

Chiều 17/10, lực lượng chức năng đã mời 6 phụ nữ đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”.

Theo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, tổng số tiền xử phạt đối với 6 người là 1,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cảnh báo, đèo Hải Vân có địa hình dốc, nhiều khúc cua gấp và tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi giữa lòng đường để chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.