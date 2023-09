Xuất hiện sao nữ cổ trang xấu nhất hiện nay, hot hơn cả nữ chính nhờ có 1 điều chị em đều mê

Bất ngờ lên sóng ngày 2/9, dự án Vân Chi Vũ khiến cho các "mọt phim" Trung không khỏi mừng rỡ vì đã thoát khỏi "kiếp nạn đắp chiếu". Mang đề tài tiên kiếm cổ trang hấp dẫn cùng dàn diễn viên sở hữu visual cực đỉnh như Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân và Lư Dục Hiểu, bộ phim đã nhanh chóng đạt mức nhiệt 8500 chỉ sau 3 tập đầu tiền, cho thấy độ hot của Vân Chi Vũ ngay khi vừa trình làng khán giả.

Bên cạnh dàn cast chính, người xem Vân Chi Vũ cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho nhân vật Cung Tử Thương (Kim Tịnh) - chị gái của nam chính Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách), đồng thời là người tiếp quản đội quân thị vệ cường tráng. Trong phim, Cung Tử Thương được xây dựng hình tượng là một người phụ nữ có phần kém sắc song lại vô cùng háo sắc. Đặc biệt, cô còn cực kỳ hâm mộ chàng thị vệ điển trai Kim Phồn (Tôn Thần Thuân), luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh dù nhiều lần bị Kim Phồn khước từ.

Cung Tử Thương tìm mọi cách để tiếp cận Kim Phồn

Mặc dù chỉ là vai phụ và thời lượng xuất hiện trong 3 tập đầu tiên không nhiều, nhân vật Cung Tử Thương vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả xem phim nhờ nét tính cách "mê trai" khó bỏ. Nhiều người cũng dành lời khen cho nữ diễn viên Kim Tịnh bởi lối diễn xuất duyên dáng, hài hước nhưng không bị quá "lố" hay gây ức chế cho người xem.



Biểu cảm mê trai của Cung Tử Thương khiến khán giả không nhịn được cười

Bình luận của khán giả: - Nhìn thấy Kim Tịnh là đã biết hài rồi. - Cung Tử Thương chính là tôi mỗi khi thấy trai đẹp, đã thế lại còn 6 múi nữa chứ không mê sao được. - Kim Tịnh đóng cảnh này là không cần diễn luôn, ngoài đời như thế nào vào phim là y chang. - Chuẩn nét diễn thương hiệu của Kim Tịnh rồi, không cười không lấy tiền. - Cung Tử Thương chắc chắn là cây hài của phim rồi khỏi cần bàn cãi.

Vân Chi Vũ kể về câu chuyện của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ và nữ gián điệp có khát vọng tìm lại tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Sau một đêm mất đi cả phụ thân lẫn huynh trưởng, Cung Tử Vũ buộc phải gánh vác trọng trách to lớn của gia tộc - trở thành chưởng môn. Lúc này, hắn phát hiện xung quanh rất nhiều mối hiểm nguy, một trong số đó là Vân Vi Sam. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận được mục tiêu, Vân Vi Sam nhiều lần dao động không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hơn hết, Vân Vi Sam không muốn bị cuốn vào các cuộc đấu đá trên giang hồ. Cô khao khát tìm lại tự do và thoát khỏi sự sai khiến của chủ nhân. Vân Vi Sam lúc này buộc phải lựa chọn giữa khát vọng tự do và hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu.



Vân Chi Vũ có lượng xem "khủng" chỉ sau 3 tập phim đầu tiên

Chỉ mới lên sóng 3 tập đầu tiên, Vân Chi Vũ đã lọt top 5 phim hot trong ngày của nền tảng Vlinkage. Bên cạnh đó, nhân vật Vân Vi Sam của Ngu Thư Hân cũng đang có độ hot xếp thứ nhì của mảng sao nữ Vlinkage.



Nguồn: Sina.