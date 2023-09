Xuất hiện mô hình thực tế iPhone 15: Có màu hồng “lịm tim”, thiết kế nay đã bo tròn!

Thời gian qua, loạt thông tin rò rỉ đã mang đến cho các tín đồ công nghệ cái nhìn tổng quan về thế hệ iPhone 15 của Apple. Những thông tin được hé lộ cho thấy đây sẽ là dòng iPhone có nâng cấp hấp dẫn về phần nhìn.

Trước ngày sự kiện của Apple chính thức diễn ra, hình ảnh mô hình được cho là của iPhone 15 đã lần lượt xuất hiện trên Internet. Theo đó, tài khoản Twitter @SonnyDickson, nổi tiếng với việc thường xuyên chia sẻ những thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, đã đăng tải chùm ảnh về mô hình được cho là của loạt iPhone 15 sắp được ra mắt.

Mô hình được cho là của loạt iPhone 15 mà Apple sắp ra mắt. (Ảnh: SonnyDickson)

Cạnh trái của máy có sự xuất hiện của nút gạt tắt âm, 2 nút tăng/giảm âm lượng cùng khe SIM. (Ảnh: SonnyDickson)

Đây được cho là những mô hình mẫu sử dụng cho quá trình tạo khuôn để sản xuất, hoặc được Apple gửi đến cho các đối tác chính thức để sản xuất ốp lưng và phụ kiện, nên nhiều khả năng mô hình này sẽ thể hiện chính xác thiết kế cuối cùng của loạt iPhone 15.

Những hình ảnh do @SonnyDickson chia sẻ cho thấy thiết kế tổng thể của loạt iPhone 15. Dù vẫn trang bị cụm camera kép dạng so le, nhưng bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus giờ đây đã có ngoại hình tròn trịa hơn thay vì vuông vức như iPhone 14.

Về màu sắc, mô hình iPhone 15 và 15 Plus cho thấy bộ iPhone tiêu chuẩn năm nay có 5 màu, bao gồm trắng, đen, xanh lục nhạt, xanh dương nhạt và hồng. Trong đó, màu hồng là màu sắc được “hội chị em” vô cùng trông đợi. Theo Chance Miller của Apple Insider, Apple có thể chưa hoàn thiện công nghệ phủ titan nên màu sắc của những mẫu iPhone này chưa mang đến ánh nhìn nổi bật.

Bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus giờ đây đã có ngoại hình tròn trịa hơn thay vì vuông vức như iPhone 14. (Ảnh: SonnyDickson)

Cạnh dưới của máy được trang bị cổng kết nối USB-C, thay cho kết nối Lightning đã được sử dụng từ đời iPhone 5 ra mắt hơn 10 năm trước. (Ảnh: SonnyDickson)

Giới thạo tin cho rằng, Apple sẽ trang bị màn hình khuyết Dynamic Island cho cả bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, thay vì chỉ dành riêng tính năng này cho phiên bản Pro. Tuy nhiên, hình ảnh mô hình do @SonnyDickson chia sẻ không cho thấy mặt trước của sản phẩm, nên chưa thể khẳng định được thông tin này.

Trước đó, loạt mô hình iPhone 15 Pro với đầy đủ các màu sắc trên được Sonny Dickson, người thường có nhiều tin đồn chính xác về thiết bị Apple chưa ra mắt, đăng lên nền tảng X.

Mô hình được cho là iPhone 15 Pro có 4 phiên bản màu sắc, gồm 2 màu sắc mới là xám titan và xanh lam đậm. (Ảnh: SonnyDickson)

Hình ảnh cho thấy, iPhone 15 Pro có 4 phiên bản màu sắc, gồm 2 màu sắc mới là xám titan và xanh lam đậm, tương tự thông tin được chia sẻ gần đây bởi 9to5Mac. Bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cũng chuyển sang khung titan siêu bền, thay vì sử dụng thép không gỉ như thế hệ iPhone 14 Pro.