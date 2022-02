Xuất hiện "La Vân Hi thứ 2" gầy gò trơ xương nhìn mà sốc nặng, "bán mạng" gấp chục lần nhờ 1 điểm nhan sắc đáng chú ý?

Vào ngày 27/2, trang QQ đã đăng tải thông tin về họp báo ra mắt dự án phim Liễu Lang Vấn Oanh. Vốn dĩ đây chỉ là buổi họp báo phim bình thường, thế nhưng nhiều netizen lại không khỏi giật mình khi trông thấy diện mạo của nam chính. Xuất hiện tại sự kiện, nam diễn viên này trông gầy yếu, thiếu sức sống và không khác gì La Vân Hi thứ 2 của làng phim Hoa ngữ.

Cụ thể tại họp báo, nam diễn viên Trịnh Vân Long cho biết bản thân đã giảm đến 10kg để phục vụ cho vai diễn lần này. Trong phim, anh vào vai một họa sĩ yêu nghề, thậm chí vì quá yêu nghề nên không màng đến sức khỏe. Tạo hình có phần "trầm cảm", yếu ớt như thế này chính là thử thách của riêng Trịnh Vân Long tự đặt ra cho mình.

Tạo hình gầy gò, trơ xương gây sốc của nam diễn viên Trịnh Vân Long

Không ít khán giả bất ngờ vì sau khi giảm cân, Trịnh Vân Long có nhiều điểm giống với nam thần cổ trang La Vân Hi, nhất là ở thân hình "mình hạc xương mai", gương mặt hốc hác. Tuy nhiên dù sao đi nữa, La Vân Hi vẫn luôn giữ gìn nhan sắc của mình, chứ không có bọng mắt to, đôi mắt trũng sâu như hình tượng vai diễn của Trịnh Vân Long.

Trịnh Vân Long gần đây đã khiến ai nấy hốt hoảng vì gầy yếu chả thua gì La Vân Hi, thế nhưng giờ đây đó chỉ là vì phim mới

Đây có thể được xem là sự đầu tư khá nghiêm túc của nam diễn viên dành cho vai diễn, song lại khiến nhiều khán giả lo lắng. Cũng như với La Vân Hi, việc tăng cân, lấy lại dáng vẻ "có da có thịt" như xưa giờ đây không hề dễ dàng gì. Đừng để vì quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vóc dáng của mình nhé!

Hình ảnh của Trịnh Vân Long trong phim

Liễu Lang Vấn Oanh chính thức ra mắt vào ngày 8/3/2022.



