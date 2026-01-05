Xuất hiện hàng loạt thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, người dân đặc biệt chú ý

Theo Công an tỉnh Gia Lai, người dân cần cảnh giác với 6 thủ đoạn lửa đảo qua mạng phổ biến trong dịp Tết như sau:

Đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội hoặc gọi điện thoại mạo danh các công ty có thương hiệu thông báo các chương trình khuyến mãi, tri ân, tặng quà trong dịp Tết; tổ chức các cuộc thi hay thông báo khách hàng trúng thưởng các phần quà có giá trị cao như xe máy SH, điện thoại Iphone, sổ tiết kiệm có giá trị vài trăm triệu đồng…

Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chặn liên lạc với nạn nhân.

Đối tượng lừa đảo lập ra các trang web, ứng dụng giao dịch tiền ảo, chứng khoán, ngoại hối… kêu gọi người dân tham gia đầu tư để thu lợi nhuận. Đồng thời, mời người chơi tham gia các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber… dùng nhiều tài khoản khác nhau làm “chim mồi”, khuyến khích người chơi đầu tư.

Ban đầu, các đối tượng để người chơi có lợi nhuận để tạo sự tin tưởng. Sau khi người chơi tham gia với số tiền lớn hơn, các đối tượng sẽ lấy lý do người chơi thao tác không đúng, hệ thống bị lỗi… khiến người chơi không rút được tiền và bị mất hết số tiền đầu tư.

Thời gian cận Tết, lợi dụng nhu cầu của người dân muốn kiếm thêm thêm thu nhập chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Các đối tượng lừa đảo đăng tải rầm rộ các quảng cáo, tìm kiếm lao động thời vụ (như cắt mác quần áo, gấp phong bao lì xì, bình luận sản phẩm, đánh máy tài liệu…) với hứa hẹn sẽ được nhận tiền công tay từ 100 nghìn đồng tới vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, việc làm nhẹ nhàng tại nhà, không phải đầu tư vốn…

Sau khi chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng thì các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Đối tượng lừa đảo lập các trang web hoặc các fanpage giả mạo, quảng cáo về các gói combo tua du lịch, vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ, ưu đãi với số lượng có hạn trong dịp Tết.

Đáng chú ý, các đối tượng còn nhận là nhân viên của các hãng hàng không hoặc giả mạo là đại lý ủy quyền của các hãng nên có các ưu đãi chiết khấu cao, mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đồng phạm giả làm khách đặt mua vé, bình luận trên các bài quảng cáo và chỉnh sửa hình ảnh các giao dịch thành công. Khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ.

Càng gần Tết thi nhu cầu vay tiền để chỉ tiêu cá nhân, gia đình càng tăng cao. Các đối tượng lửa đảo đã lợi dụng việc này giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng.

Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả về việc vay tiền rồi yêu cầu người vay nộp trước nhiều khoản tiền (như phí mở hồ sơ, phí bảo hiểm) vào số tài khoản chỉ định để được giải ngân. Sau khi chuyển tiền xong, người vay không nhận được tiền giải ngân và không liên lạc được với đối tượng.

Lợi dụng nhu cầu gần Tết có nhiều người ở nước ngoài muốn gửi tiền về cho gia đình, các đối tượng đã nhắm vào tài khoản mạng xã hội của các du học sinh, người đang sống ở nước ngoài, lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội đó rồi nhắn tin cho gia đình, bạn bè hoặc người thân ở Việt Nam nhờ chuyển tiền giúp, dưa ra hứa hẹn mức phí dịch vụ “hoa hồng” rất cao.

Bên cạnh đó, để tăng thêm lòng tin, trong nhiều trường hợp các đối tượng còn sử dụng công nghệ deepfake để tạo video giả mạo người thân để lừa đảo…

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi nhận được các thông tin nghi ngờ là hoạt động lừa đảo, cần liên hệ ngay và cung cấp thông tin với cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý.