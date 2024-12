Xuất hiện đề cử cán mốc 1 triệu lượt vote, lập kỷ lục chưa từng có tại WeChoice Awards!

Sau khi chính thức mở cổng bình chọn từ ngày 25/12, giải thưởng WeChoice Awards 2024 chứng kiến những "cuộc đua vote" hấp dẫn ở nhiều hạng mục. 1 trong những hạng mục được chú ý nhất ở WeChoice Awards năm nay chính là Show giải trí của năm. Sau 4 ngày đua tranh, show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã vươn lên top đầu, có số vote cao nhất và chính thức chạm mốc 1 triệu lượt bình chọn vào chiều 29/12. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Wechoice Awards có đề cử cán mốc 1 triệu lượt vote.

Những ngày qua, không chỉ đông đảo người hâm mộ và fandom của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ra sức vote, mà rất nhiều fanpage thuộc các lĩnh vực khác như thể thao, giáo dục, giải trí quốc tế (Kbiz, Cbiz)... cũng đều đăng bài kêu gọi bình chọn cho show tại giải thưởng WeChoice Awards. Sự đoàn kết của tập thể "Gai con" với phương châm không để 1 ai bị bỏ lại cũng như tinh thần hưởng ứng của đông đảo các trang cộng đồng, đã giúp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vươn lên ngoạn mục, bỏ xa số phiếu bình chọn trước những show truyền hình khác trong đề cử WeChoice Awards năm nay.

Ngoài hạng mục Show giải trí của năm, chương trình và cá nhân các Anh Tài còn góp mặt trong nhiều đề cử khác tại WeChoice Awards như Màn diễn bùng nổ (Trống Cơm), Nhân vật truyền cảm hứng: NSND Tự Long và SOOBIN, Ca sĩ/rapper có hoạt động đột phá: Binz và SOOBIN, Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật: NSND Tự Long, Bùi Công Nam, GĐSX âm nhạc SlimV và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư...

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là chương trình truyền hình thực tế nổi bật tại Việt Nam trong năm 2024. Không chỉ đơn thuần là một gameshow thực tế, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn vượt xa khuôn khổ của một chương trình giải trí thông thường để trở thành một biểu tượng văn hóa đậm chất nghệ thuật và nhân văn. Chương trình mang đến cho khán giả những khoảnh khắc không chỉ để giải trí, mà còn để cảm nhận sâu sắc về giá trị của tình người, tình anh em, và tinh thần đồng đội. Thông qua các thử thách được thiết kế khéo léo, từng chi tiết từ bối cảnh, âm nhạc, đến cách kể chuyện đều toát lên sự gắn bó với bản sắc văn hóa dân tộc, khơi gợi tình yêu và niềm tự hào sâu sắc về quê hương đất nước.

Xếp thứ 2 trong đề cử chính là Anh Trai Say Hi với số vote 668,780. Khoảng cách giữa 2 vị trí dẫn đầu hiện tại là chưa đến 400.000 lượt vote. Tuy nhiên, còn đến 13 ngày nữa cổng bình chọn của WeChoice Awards 2024 mới chính thức đóng lại, nên cục diện của "cuộc đua song mã" giữa 2 show Anh Tài vẫn chưa thể định đoạt. Thời gian qua, số phiếu vote giữa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi tại đề cử này bám nhau sát nút, đổi vị trí nhất nhì liên tục liên tục. Do đó, cuộc rượt đuổi của 2 show Anh Trai tại WeChoice Awards 2024 hứa hẹn sẽ thêm phần gây cấn trong những ngày sắp tới. Bởi sức hút của Anh Trai Say Hi với khán giả "không phải dạng vừa". Ngay cả khi đã khép lại, độ nóng và sự yêu thích người hâm mộ với chương trình và dàn Anh Trai vẫn được duy trì.