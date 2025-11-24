Xuất hiện bữa ăn toàn đông trùng hạ thảo xa xỉ gây sốt ở 1 trường học Hà Nội: Thực hư ra sao?

Mới đây, một hình ảnh chụp bữa ăn bán trú tại một hệ thống tư thục ở Hà Nội được đăng trong nhóm phụ huynh và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong ảnh, khay cơm của học sinh được bày biện đầy đủ cơm, rau, canh… nhưng điều khiến cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt" chính là những bát to đầy ắp… đông trùng hạ thảo.

Người đăng bài hào hứng chú thích: "Bữa trưa hôm nay hấp dẫn, nhiều dinh dưỡng các cụ ạ! Ảnh cơm trưa 18/11".

Trong ảnh, khay cơm của học sinh được bày biện đầy đủ cơm, rau, canh… nhưng điều khiến cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt" chính là những bát to đầy ắp… đông trùng hạ thảo.

Ngay lập tức, hình ảnh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Một số phụ huynh xuýt xoa khen trường chăm sóc sức khoẻ học sinh "như quý tử"; số khác hoài nghi bởi đông trùng hạ thảo vốn là thực phẩm đắt đỏ, khó có chuyện "phục vụ như rau muống luộc".

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện: "Ăn thế này bảo sao con em tăng cân vù vù"; "Mai chắc đến lượt bào ngư, yến chưng vi cá mất thôi"; "Em muốn chuyển trường cho con ngay và luôn!". Một số phụ huynh còn đùa rằng nếu suất ăn bán trú sang trọng như vậy, học phí nhà trường chắc phải "cộng thêm vài con số".

Thực tế, đây là hình ảnh đã được một phụ huynh hài hước chỉnh sửa bằng AI với mục đích tạo không khí vui vẻ trong nhóm. Người này cũng đăng kèm ảnh bữa ăn thực tế trong ngày hôm đó: không có đông trùng hạ thảo nhưng vẫn gồm đủ cơm, rau xào, canh rong biển, món mặn và trái cây tráng miệng. Khay thức ăn được trình bày sạch sẽ, đầy đặn và cân đối dinh dưỡng.

Bữa ăn thực sự của học sinh

Nhiều phụ huynh tỏ ra thích thú khen phụ huynh này "làm content" có tâm, hài hước mà vẫn nhiều thông tin hữu ích. Không chỉ gây cười, cách làm này còn được đánh giá là tạo không khí thân thiện trong cộng đồng phụ huynh, giúp họ gắn kết và chia sẻ thông tin về bữa ăn của con.

Trước đó, phụ huynh còn chỉnh ảnh có cả... cua hoàng đế và chú thích: Ảnh thật phụ huynh chia sẻ khiến ai nấy cười đau bụng!

Được biết, hình ảnh nói trên là bữa ăn bán trú của 1 hệ thống trường tư thục ở Hà Nội, bao gồm cả trường cấp 2, cấp 3 và tiểu học. Trường được thành lập năm 2009 và nổi tiếng với nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi, cuộc thi quốc tế... được nhiều người biết đến như một trường có chất lượng giáo dục tốt.