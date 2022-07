Xử phạt tài xế chở bé trai ngồi trên mui xe lao vun vút trên QL1A

Với hành vi này, chị Diễm bị xử phạt 4 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.



Trước đó, vào chiều 14/7 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh 1 bé trai đang ngồi trên mui xe trong khi chiếc xe đang lao vun vút trên đường. Vụ việc làm nhiều người gặp một phen hoảng vía.

Cháu bé ngồi vắt vẻo trên mui xe trong khi chiếc xe đang lao vun vút trên đường.

Anh H. ngụ thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đoạn video clip này do chính anh quay lại vào khoảng 14h ngày 13/7 trên QL1A, đoạn qua địa bàn thành phố Mỹ Tho. Cũng theo anh H kể lại, vào thời điểm trên, trong khi anh H đang đi trên đường tình cờ phát hiện một bé trai khoảng 10 tuổi từ bên trong xe ô tô con BKS 63A-171.71 chui lên cửa sổ trời rồi ngồi vắt vẻo trên mui xe khi chiếc xe đang lưu thông vun vút trên QL1A, hướng đi từ ngã tư Đồng Tâm về vòng xoay ngã ba Trung Lương.

Lúc này anh H đã dùng điện thoại quay lại và gửi cho một người bạn của anh và người bạn này tiếp tục chuyển cho người khác rồi tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội nhằm cảnh báo tình trạng nguy hiểm tương tự khi tham gia giao thông trên đường.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu xe ô tô BKS 63A-171.71 là ông Lê Văn Sơn (SN 1965), ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Sơn cho biết xe ô tô BKS 63A-171.71 do con gái là chị Lê Thị Diễm mượn và trực tiếp điều khiển. Chị Diễm cũng đã thừa nhận hành vi điều khiển xe 63A-171.7 chở theo Nguyễn Trường An (SN 2010) và để An ngồi trên mui xe khi đang lưu thông trên tuyến QL1A.