Xử phạt chủ quán cắt tóc mặc trang phục công an khoe lên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải clip mặc trang phục Công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý.

N.V.C. mặc trang phục công an đăng lên mạng xã hội (Ảnh: Công an Hà Nội)

Qua xác minh người này là N.V.C (SN 1991, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội), hiện là chủ quán cắt tóc và không công tác trong lực lượng Công an. Ngày 3/7, Đội An ninh Công an quận Đống Đa đã phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa mời người này đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, N.V.C khai nhận đã quay clip sử dụng bộ trang phục Công an nhân dân rồi đăng tải lên Facebook để khoe bạn bè.

Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử phạt trường hợp trên về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân theo quy định Điều 20 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.