Xử phạt người phụ nữ thông tin sai sự thật vụ lật tàu ở Hạ Long

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Hồng Gai tiến hành xác minh và xử lý vi phạm đối với công dân N.H.A.T (SN: 1982, trú tại tổ 9, khu 3, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan vụ lật tàu du lịch QN-7105 trên vịnh Hạ Long.

Chỉ vài giờ sau vụ tai nạn xảy ra, vào khoảng 23h30, ngày 19/7, khi lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ trong điều kiện mưa gió, chị N.H.A.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng bình luận về số người tử vong với nội dung hoàn toàn bịa đặt, không dựa trên nguồn tin chính thức hay thực tế.

Xử phạt người phụ nữ bình luận thông tin sai sự thật về vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

Bình luận này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội , gây nhiễu loạn thông tin, tạo hoang mang trong dư luận và gây thêm áp lực cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Cơ quan Công an xác định hành vi của N.H.A.T vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên không gian mạng, đồng thời thể hiện sự thiếu trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, cố tình phát tán tin giả nhằm thu hút sự chú ý.

Dựa trên Điểm a, Khoản 1, Điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.A.T theo đúng quy định của pháp luật.