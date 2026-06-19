Xử phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2 tháng, tiêu huỷ cuốn sách “Chuyện với Thanh"

Thông tin này cũng đã được Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải chính thức.

Mới đây, theo thông tin từ Báo Văn Hóa, ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.

Thông tin này cũng được đăng tải chính thức trên website và tài khoản Facebook chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quyết định xử phạt, cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách.

Trước đó, ngày 2/6/2026 Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách trên báo chí và mạng xã hội.

Đến ngày 3/6/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn; đồng thời nhận trách nhiệm của Nhà xuất bản và lãnh đạo Nhà xuất bản đối với những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Ngày 4/6/2026, trên cơ sở báo cáo của Nhà xuất bản, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của Nhà xuất bản, Giám đốc và Tổng biên tập nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn đưa ra thông cáo chính thức ngày 10/6

Về phía Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ngày 10/6 đã đưa ra thông cáo chính thức về việc xử lý cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

“Qua rà soát, Nhà xuất bản nhận thấy hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử, một số nhận định và cách diễn đạt trong tác phẩm.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy, kỳ vọng của bạn đọc” - trích từ thông cáo của NXB Hội Nhà văn được đăng trên fanpage chính thức ngày 10/6.