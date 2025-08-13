Xử phạt 10 tài xế chạy Vespa vượt đèn đỏ ở TP.HCM

Đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ ở giao lộ trung tâm TP.HCM.

Ngày 13/8, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your life và nhóm nhân viên của công ty này đi xe Vespa vượt đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (phường Sài Gòn).

Tại buổi làm việc, đại diện công ty này và các nhân viên thừa nhận vi phạm. Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính với 10 trường hợp, về lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông", tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1.

Cảnh sát giao thông xử phạt 10 người trong đoàn xe vespa về lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông". (Ảnh: CACC)

Đại diện công ty và các nhân viên trên cũng đã cam kết không tái phạm.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe Vespa với tài xế mặc áo cam vượt đèn đỏ tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Đây là khu vực đông đúc ở trung tâm TP.HCM.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ sáng 11/8, đoàn xe Vespa do nhân viên của Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your life lưu thông trên đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành.

Đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, dù đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, và nơi này không cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng đoàn xe vẫn không dừng lại theo quy định mà tiếp tục di chuyển, rẽ phải về đường Lê Thánh Tôn.

Đoàn xe vespa vi phạm giao thông. (Ảnh: CACC)

Hành vi vượt đèn đỏ của các tài xế đã được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là các du khách đến TP.GHCM tham quan, du lịch, khi tham gia lưu thông phải chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; không cổ súy các hành vi sai lệch, nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.