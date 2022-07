Xu hướng mỹ phẩm thuần chay là gì mà cực kỳ được lòng phái đẹp ngày nay?

Bất kỳ thời đại nào, con người cũng luôn quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ da bởi đó là cơ quan dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể khi mỗi ngày phải tiếp xúc với các tác nhân gây hại từ môi trường như không khí ô nhiễm, khói thuốc lá, tia UV, ánh sáng xanh… Đó chính là lý do thị trường mỹ phẩm luôn phải cải tiến chất lượng để mang đến những sản phẩm chăm sóc và làm đẹp tốt nhất cho người dùng.



Một trong những xu hướng làm đẹp nở rộ trong vài năm trở lại đây là mỹ phẩm thuần chay. Ngay từ cái tên, mỹ phẩm thuần chay cũng cho thấy được rằng chúng là những sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, "nói không" với các thành phần có xuất xứ động vật như trứng cá hồi, nhau thai cừu, dịch ốc sên, mật ong, sữa ong chúa…cũng như không thử nghiệm trên động vật.

Trong thời gian gần đây, khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường càng trở nên báo động và phong trào bảo vệ động vật đang lên ngôi, được ủng hộ bởi những ngôi sao tầm cỡ thế giới bao gồm Miley Cyrus, Kate, Rooney Mara, Jared Leto, Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Brad Pitt, Natalie Portman… thì xu hướng mỹ phẩm thuần chay lại càng được nhiều người đón nhận. Mọi người xem đó như một phần trong lối sống văn minh, hiện đại. Vẻ đẹp tự nhiên chính là vẻ đẹp không làm hại thiên nhiên.

Việc lựa chọn và sử dụng mỹ phẩm chứa nhiều thành phần hoá học như Paraben, Phthalates, Formaldehyde… trong thời gian dài không chỉ gây tổn hại cho da mà còn thúc đẩy quá trình lão hóa da diễn ra. Trong khi đó, thành phần có trong mỹ phẩm thuần chay hầu hết đều có xuất xứ từ thực vật, có thể kể đến như hạt chia trắng, lựu đỏ, nha đam, acerola cherry, rau chân vịt, nghệ, hoa cúc Úc, chiết xuất hoa hồng, thảo mộc, thảo dược… nên luôn đảm bảo an toàn, lành tính và hạn chế tình trạng kích ứng da xuống mức tối thiểu. Lý do này càng giúp củng cố thêm niềm tin của người dùng đối với mỹ phẩm thuần chay, chứng tỏ nó đang tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong thị trường làm đẹp khắp thế giới.

Tại Việt Nam, Artistry là một trong những thương hiệu mỹ phẩm đón đầu xu hướng mỹ phẩm thuần chay đáng tin cậy. Với 60 năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học làn da và đưa ra những giải pháp chăm sóc da an toàn, Artistry được tin dùng nhờ vào việc các sản phẩm đều đảm bảo không chứa hơn 1.300 thành phần gây hại cho da (Paraben, Phthalates, Formaldehyde…), không có thành phần xuất xứ từ động vật và không thử nghiệm trên động vật.

Công thức thuần chay được kiểm nghiệm an toàn da liễu và được Hiệp hội The Vegan (The Vegan Society) chứng nhận không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên động vật. Bí quyết trong mỹ phẩm của Artistry là tinh chất thực vật Phytonutrients tinh khiết chiết xuất từ các loài thực vật được trồng tại trang trại hữu cơ Nutrilite™ giúp nâng cao "tính sạch" của sản phẩm.

Ngoài ra, Artistry còn tinh tế chăm sóc làn da của người dùng một cách cá nhân hoá, đưa ra các giải pháp khác nhau tuỳ vào từng loại da khác nhau nhưng luôn giữ vững lời hứa sử dụng mỹ phẩm có thành phần chiết xuất tự nhiên, an toàn và dịu nhẹ.

Niềm tự nào của Artistry không chỉ nằm ở khoa học làn da tiên tiến mà còn là thành phần dưỡng chất thực vật (PhytoNutrient), đảm bảo nuôi dưỡng da khỏe mạnh với công thức kết tinh dinh dưỡng, cụ thể bao gồm:

- Phức hợp ngăn ngừa (Prevent Complex)* là hợp chất phức hợp của bộ ba chiết xuất "vàng": quả Acerola Cherry, hoa cúc Úc và chiết xuất lá mâm xôi đen, hỗ trợ tăng cường hệ thống bảo vệ tự nhiên của da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, duy trì độ đàn hồi, vẻ bóng bẩy căng tràn sức sống của làn da.

- Phức hợp tái tạo (Repair Complex)* hỗ trợ cải thiện nét trẻ trung của làn da lên đến 600% và hạn chế các dấu hiệu lão hóa nhờ bộ ba chiết xuất: Rau chân vịt, củ nghệ và hoa mộc trà.

Mỗi làn da đều có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau để luôn khỏe mạnh và giữ được độ tươi trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc làn da cần được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi cách thức cá nhân hóa, tùy thuộc vào từng loại da.

Hiểu được tinh thần đó, Artistry tự tin mang đến 4 bộ giải pháp dành cho các loại da khác nhau đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí mỹ phẩm sạch với sự hiện diện của tinh hoa khoa học là dưỡng chất thực vật tinh khiết PhytoNutrient. Cụ thể:

- Bộ giải pháp cân bằng cho da Artistry Skin Nutrition Balancing Set sẽ giúp kiểm soát dầu, se mịn lỗ chân lông, làm da bóng sạch, mịn màng và tràn đầy sức sống. Đây là người bạn đồng hành tuyệt vời dành cho làn da dầu, lỗ chân lông to hay da thường.

- Bộ giải pháp cấp ẩm cho da Artistry Skin Nutrition Hydrating Set sẽ giúp cải thiện tình trạng da khô trở nên mịn màng, mềm mượt hơn, tăng độ đàn hồi và bóng khỏe rạng ngời suốt ngày dài.

- Bộ giải pháp làm mới làn da Artistry Skin Nutrition Renewing sẽ giúp cải thiện vẻ tươi tắn của làn da, làm mờ nếp nhăn, tăng độ săn chắc đàn hồi và cấp ẩm cho da mềm mượt tràn đầy sức sống. Phù hợp cho da có dấu hiệu lão hóa, da thường, da khô đến da rất khô, và nhẹ dịu cho da nhạy cảm.

- Bộ giải pháp làm săn chắc da Artistry Skin Nutrition Firming cung cấp nguồn dinh dưỡng tập trung cải thiện tình trạng da lão hóa, làm mờ rõ rệt nếp nhăn sâu, và giúp da săn chắc hơn, cải thiện độ đàn hồi cho làn da sạm màu khô ráp, mang lại vẻ khỏe mạnh, hồng hào tươi trẻ cho làn da sau 2 tuần.

Với 4 bộ giải có thành phần chiết xuất thiên nhiên, thuần chay, Artistry sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành của mọi phụ nữ trong công cuộc bảo vệ, duy trì độ đàn hồi và giữ giữ độ tươi trẻ của làn da một cách an toàn nhất.

* Trích nguồn: Claims Substantiation Report thực hiện bởi Analytical Sciences (Mã số báo cáo được cấp 20,002 - Ngày 14/05/2020 & 20,004 - Ngày 18/06/2020).

