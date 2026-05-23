Xu hướng bèo nhún 2026: Nhẹ, bay và đẹp kiểu “rất điện ảnh”

Từ sàn diễn thời trang đến street style của các fashion blogger, những đường bèo mềm mại xuất hiện dày đặc trên áo blouse, váy hai dây hay sơ mi xuyên thấu, mang đến cảm giác vừa lãng mạn vừa phóng khoáng.

Điểm thú vị của xu hướng bèo nhún năm nay là không còn gắn chặt với hình ảnh “tiểu thư ngọt ngào” như trước. Thay vào đó, các cô gái hiện đại đang phối bèo nhún cùng quần jeans ống rộng, blazer oversized hay denim bạc màu để tạo nên sự cân bằng giữa nữ tính và cá tính. Chính sự đối lập này khiến outfit trở nên có chiều sâu và thời thượng hơn hẳn.

Trong loạt outfit đang được yêu thích nhất trên mạng xã hội, dễ thấy những gam màu nhẹ và có độ “dịu mắt” như xanh olive, vàng bơ, trắng kem hay nude lên ngôi. Một chiếc áo bèo màu xanh matcha phối cùng quần jeans xanh nhạt lập tức tạo cảm giác rất “Parisian chic” – kiểu đẹp không cần gồng nhưng vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Các thiết kế cổ chữ V sâu, tay áo rộng và phần bèo rủ tự nhiên cũng giúp tổng thể trông mềm mại, bay bổng hơn mà không bị sến.

Ngoài những chiếc áo bèo dáng ngắn quen thuộc, năm nay còn xuất hiện nhiều thiết kế bèo nhún bất đối xứng hoặc kéo dài thành layer nhiều tầng. Những mẫu áo trắng voan xuyên thấu với bèo xếp lớp đang đặc biệt được yêu thích vì tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt khi bước đi. Chỉ cần phối cùng jeans ống rộng wash sáng là đã đủ tạo nên một outfit vừa nghệ sĩ vừa sang trọng.

Không chỉ có áo, váy bèo nhún dáng babydoll hay slip dress nhiều tầng cũng đang quay trở lại mạnh mẽ. Những gam màu nude, kem hoặc pastel giúp kiểu váy này trông tinh tế hơn thay vì quá “kẹo ngọt”. Khi kết hợp cùng giày bệt, túi da vintage hoặc kính mắt tối màu, tổng thể sẽ mang hơi hướng boho pha chút retro rất hợp với không khí mùa hè.

Điều khiến xu hướng bèo nhún năm 2025 được yêu thích nằm ở cảm giác mềm mại mà nó mang lại. Trong thời điểm phong cách tối giản đã trở nên quá quen thuộc, những chi tiết bèo bay nhẹ giúp outfit có thêm cảm xúc mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Chỉ cần một món đồ có điểm nhấn bèo nhún, cả set đồ lập tức trở nên sống động hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Từ những buổi café cuối tuần, đi triển lãm, picnic ngoài trời cho đến các kỳ nghỉ mùa hè, bèo nhún đang dần trở thành “vũ khí” giúp nhiều cô gái mặc đẹp theo cách nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật. Và có lẽ, đây cũng là lý do mà mùa hè năm nay, thời trang lại ngập tràn những đường bèo mềm như sóng nước.

