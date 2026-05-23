Cô dâu 26 tuổi đang viral khắp MXH: Gương mặt ngọt ngào, gu ăn mặc đời thường quá cuốn

Những ngày qua, MXH được dịp nhộn nhịp trước đám cưới của cặp đôi Kim Chung Phan và Trần Đức Chiến. Cả hai nhận về nhiều sự quan tâm khi cô dâu là nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi, còn chú rể là cựu tuyển thủ Liên Quân Mobile ADC đình đám. Sau hơn 6 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 5/2026 trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đám cưới của "cặp đôi vàng" làng Esports nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ độ hoành tráng và chỉn chu. Cả hai tổ chức hôn lễ tại 3 địa điểm khác nhau gồm quê cô dâu, quê chú rể và nơi sinh sống hiện tại để thuận tiện mời người thân, bạn bè thân thiết. Loạt khoảnh khắc trong hôn lễ khiến dân mạng được dịp thỏa thích “ăn cưới online" những ngày qua, nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào của cô dâu Kim Chung cũng liên tục nhận về cơn mưa lời khen.

Ảnh: Marie Bridal

Ảnh: Linh Nga Couture

Trước khi "hot càng thêm hot" nhờ đám cưới đẹp như cổ tích, Kim Chung đã là TikToker được nhiều người yêu thích trên MXH. Ngoài đời, cô nàng ghi điểm với tính cách gần gũi cùng nhan sắc trẻ trung nổi bật, đặc biệt là gương mặt "búng ra sữa" khiến nhiều người khó đoán tuổi thật. Sinh năm 2000, Kim Chung sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng phong cách thời trang nữ tính, trendy. Từ style ngoan xinh yêu, năng động đời thường cho đến những outfit điệu đà khi đi chơi hay dự sự kiện, cô nàng đều dễ dàng "cân đẹp".

Ngắm loạt outfit đời thường của "cô dâu hot bậc nhất MXH", không khỏi gật gù công nhận rằng cô có gu ăn mặc trẻ trung và rất biết cách làm nổi bật visual của mình.

Style của Kim Chung thiên về sự năng động và thoải mái. Cô chọn diện áo babydoll phối hoa nhí hai dây, kết hợp cùng quần jeans, tạo nên tổng thể vừa điệu đà, trẻ trung vừa thời thượng, yêu kiều.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo phối hoa nhí

Mặc đẹp đơn giản và hiệu quả, Kim Chung chọn diện nguyên cây trắng với áo thun và quần jeans. Không cần họa tiết cầu kỳ hay mix match phức tạp, outfit vẫn ghi điểm nhờ cảm giác trẻ trung, năng động và rất dễ ứng dụng hằng ngày. Set đồ này diện đi chơi hay đi làm đều hợp.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo thun, Quần jeans

Phong cách ăn vận "ngoan xinh yêu" là một trong những điểm giúp Kim Chung càng nổi bật với visual trẻ trung. Cô diện quần yếm jeans đơn giản nhưng vẫn tạo cảm giác đáng yêu, năng động và "hack tuổi" cực hiệu quả. Đây là kiểu item được nhiều người yêu thích vì dễ mặc, dễ phối, ai mê style trẻ trung, thoải mái chắc chắn nên sắm một chiếc về tủ đồ.

Gợi ý mua sắm tương tự: Yếm jeans

Đi concert ca nhạc, Kim Chung lên đồ sành điệu với áo yếm ôm dáng phối cùng chân váy họa tiết camo, mang đậm vibe Y2K sành điệu. Tổng thể outfit vừa cool vừa nữ tính, gương mặt “búng ra sữa” giúp cô nàng vẫn giữ trọn nét trẻ trung, đáng yêu.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo yếm, Chân váy

Bắt trend “tai nghe Jennie”, Kim Chung ghi điểm với outfit đen đơn giản nhưng vẫn cực kỳ nổi bật nhờ khéo phối thêm tai nghe đỏ làm điểm nhấn. Cách mix match không quá cầu kỳ nhưng đủ tạo cảm giác trendy, cá tính và rất có gu, đúng kiểu mặc đơn giản mà vẫn hút mắt.