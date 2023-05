Xót của thay cho Kim Kardashian: Bộ đầm 50.000 viên ngọc trai, chưa kịp lên thảm đỏ Met Gala đã "te tua"

Mặc cho mọi đồn đoán về việc Kim Kardashian không được mời đến Met Gala 2023, cuối cùng thì cô vẫn xuất hiện vô cùng lộng lẫy gợi cảm tại dạ tiệc thời trang danh giá nhất hành tinh này. Cái tên Kim Kardashian vẫn là chủ đề nóng mỗi mùa Met Gala. Cô luôn có chiêu riêng để biến mình thành thỏi nam châm hút truyền thông mỗi lần xuất hiện.

Kim Kardashian dùng chuỗi ngọc che ngực, bộ đầm chứa 50.000 viên ngọc trai thật, mất tới hơn 1000 giờ làm

Và Met Gala năm nay cũng vậy, không làm công chúng thất vọng, cô Kim siêu vòng 3 bước ra với bộ đầm Schiaparelli đặt làm riêng bao gồm một chiếc áo nịt ngực màu nude, chuỗi 50.000 viên ngọc trai, 16.000 viên pha lê lấp lánh và một chiếc áo choàng bồng bềnh để tăng thêm phần ấn tượng cho bộ trang phục.

Bộ đầm của Kim Kardashian có tới 50.000 viên ngọc trai thật cùng 16.000 viên viên pha lê lấp lánh. Những viên ngọc trai được xâu thành chuỗi vòng vắt ngang che phủ body chuẩn đồng hồ cát trứ danh của cô Kim siêu vòng 3.

Được biết đến cả chục người làm (thợ may, thợ đính kết...) mất tới hơn 1000 giờ đồng hồ với có thể tạo nên bộ đầm để Kim Kardashian có được những khoảnh khắc gợi cảm thiêu đốt trên thảm đỏ Met Gala 2023.

Bộ đầm được thiết kế riêng, mất hơn 1000 giờ làm, chưa kịp lên thảm đỏ đã "te tua"

Thế nhưng 1000 giờ làm, rồi tới 50.000 viên ngọc trai thật, lại gặp ngay sự cố không thể lường trước trước cả khi cô Kim bước trên thảm đỏ danh tiếng.

Những sợi ngọc trai vắt vẻo ở chân, nếu đi lại bình thường thì không vấn đề gì nhưng khổ nổi chưa kịp lên thảm đỏ đã "te tua" chỉ trong một nốt nhạc. Vừa bước xuống xe, mấy sợi phía chân váy đã đứt rời, ngọc trai rơi rụng, vung vãi xuống đất... chỉ nhìn thôi cũng thấy xót của.

Những viên ngọc trai thật rơi rụng vương vãi dưới đất, Kim Kardashian cũng giật mình trước sự cố "bất thình lình" này của mình. Cô còn chia sẻ con gái North West cũng nhặt được vài viên ngọc trai vương vãi ngay khi sự cố xảy ra.

Chưa kịp lên thảm đỏ Met Gala, bộ đầm đã "te tua" đến mức này.

Đến khi sải bước trên thảm đỏ, Kim Kardashian cũng phải nhờ người chỉnh lại phần chân váy bị đứt để đi lại dễ dàng hơn.

Con gái North West đồng hành cùng mẹ nhưng không đi thảm đỏ. Ngay từ nhỏ cô bé đã được rát hàng hiệu xa xỉ lên người và đương nhiên lần xuất hiện cô bé diện nguyên đồ Chanel từ phụ kiện đến chiếc blazer tweed bất hủ.

Kim Kardashian tại Met Gala 2022: Mượn váy của Marilyn Monroe và suýt làm rách bảo vật trị giá hơn 100 tỷ đồng

Nhớ lại mùa Met Gala năm ngoái, Kim Kardashian từng gây bão dư luận khi mượn bộ váy mà huyền thoại nhan sắc Marilyn Monroe đã mặc vào năm 1962 khi trình diễn trong buổi dạ tiệc sinh nhật của Tổng thống John F. Kennedy.

Hôm 13/6 (hơn 1 tháng sau khi Met Gala 2022 diễn ra), nhà sưu tập Scott Fortner và giám đốc sáng tạo ChadMichael Morrisette (bộ đầm đang thuộc sở hữu của công ty Ripley's Believe It or Not) tố cáo Kim Kardashian làm hỏng bộ đầm của Marilyn Monroe. Morrisette đã đến xem chiếc váy trưng bày ở tại bảo tàng của Ripley's Believe It or Not! (Ripley's) ở Hollywood, California, vào ngày 12/6. Ông chụp ảnh so sánh thiết kế trước và sau khi Kim mặc ở Met Gala, cho thấy vải bị sờn, rụng nhiều hạt pha lê.

Tuy nhiên ngay sau đó, Ripley's đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận việc Kardashian đã làm hỏng chiếc váy. Amanda Joiner, phó chủ tịch của công ty, nói với People: "Khi Kim trả lại, thiết kế vẫn trong tình trạng ban đầu".

Về phía Kim Kardashian, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Today, người dẫn chương trình đã hỏi Kardashian rằng liệu những lời tố cáo rằng cô đã làm hỏng chiếc váy mà Marilyn Monroe có đúng sự thật hay không.

Kardashian nói "không" và phủ nhận việc chiếc váy bị hỏng trong thời gian cô mặc nó tại Met Gala 2022. Kardashian cho biết, cô và Ripley's đã hết sức cẩn thận, đeo găng tay để thử chiếc váy lên người.

Việc Kim Kardashian mặc chiếc váy huyền thoại của cố minh tinh Marilyn Monroe tại Met Gala 2022 đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, Kim Kardashian đã cẩn thận tráo váy thật bằng một bộ váy fake khác. Kim Kardashian chỉ diện mẫu váy thật vài phút khi xuất hiện ở thảm đỏ và chụp hình, sau đó đã thay một bộ váy y hệt như vậy.