Xôn xao về hình ảnh thang thoát hiểm tại chung cư mini

Sau vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả thương tâm, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư mini nói riêng và tại các nhà ở đều được người dân đặc biệt quan tâm. Việc thiếu an toàn PCCC là thực trạng chung của nhiều khu nhà và giờ đây cần phải có những biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn hơn nếu có cháy nổ xảy ra.

Hình ảnh về thang thoát hiểm được gấp rút thi công, hoàn thiện tại 1 khu chung cư mini vừa được đưa lên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng. Từ hình ảnh có thể thấy, thang thoát hiểm được thi công phía sau một chung cư mini, bệ sắt được đấu vào cửa sổ các căn hộ. Với cách bố trí này, người ở trong các căn hộ có thể thoát ra ngoài bằng thang thoát hiểm.

Hình ảnh công nhân gấp rút thi công, hoàn thiện thang thoát hiểm tại một khu chung cư mini được chia sẻ, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng

Hình ảnh thang thoát hiểm nhận được sự quan tâm lớn với rất nhiều ý kiến phản hồi từ cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều có chung nhận định rằng "Như thế này là yên tâm hơn rồi, lỡ có cháy xảy ra thì thoát thân qua đường này", "Các khu chung cư, khu nhà cao tầng nếu không thi công được thang thoát hiểm đạt chuẩn thì ít ra cũng phải bố trí được như này".

Một số ý kiến lo ngại: "Như này lại phải đề phòng kẻ trộm, kẻ gian đột nhập" nhưng rất nhiều ý kiến khác đã phản bác rằng cửa kính chỉ mở được từ bên trong, hoặc nếu bảo vệ an ninh tốt phía dưới thì cũng không phải lo lắng quá, và "mất trộm còn hơn mất mạng lúc có cháy". Một số ý kiến bình luận vui rằng "các ông chồng có thể trốn vợ đi chơi qua đường này".

Việc có thang thoát hiểm được tất cả đánh giá là một điều tốt, và cần tiếp tục nâng cao ý thức về PCCC

Có ý kiến lo ngại thang bằng vật liệu kim loại đảm bảo chắc chắn nhưng sẽ rất nóng nếu có cháy, và nhiều người có kinh nghiệm nói rằng nếu điều đó xảy ra thì nhiệt cũng sẽ không kịp truyền đến thang, hoặc chỉ cần dùng găng tay, khăn thấm nước là được.

Dù còn có vài tranh cãi, việc tăng cường an toàn phòng cháy, có thang thoát hiểm vẫn là điều được cộng đồng đánh giá cao sau khi vụ hỏa hoạn vừa xảy ra. Cùng nâng cao ý thức cộng đồng, chia sẻ, đoàn kết, yêu thương nhau nhiều hơn sau những đớn đau mất mát là điều mà rất nhiều người nhắc đến.