Xoài Non hôn Gil Lê cực ngọt, thú nhận: "Anh là phần đời đẹp nhất của em"

Ngày Lễ Tình Nhân năm nay, showbiz Việt tiếp tục chứng kiến hàng loạt màn phát "cẩu lương" ngọt lịm, nhưng nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến khoảnh khắc mà Xoài Non dành cho Gil Lê. Hotgirl đình đám đã đăng tải bức ảnh tình tứ bên Gil Lê cùng dòng trạng thái ngọt ngào, khiến dân tình rần rần không ngớt.

Trong bức hình, Xoài Non quàng tay ôm chặt Gil Lê từ phía sau, áp mặt vào má người bạn đồng hành với nụ cười rạng rỡ. Cả hai diện trang phục ton-sur-ton màu nâu trầm ấm áp giữa bối cảnh lãng mạn. Không chỉ visual xinh đẹp của cặp đôi gây bão, mà dòng trạng thái đi kèm của Xoài Non mới là thứ khiến fan "lụi tim": "Anh là phần ngọt ngào nhất cuộc đời em. Chúc mừng Ngày Lễ Tình Nhân!".

Xoài Non đăng ảnh hôn má Gil Lê, kèm status cực ngọt nhân ngày Lễ tình nhân

Là một trong những cặp đôi được chú ý bậc nhất trong showbiz thời gian qua, Gil Lê và Xoài Non luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, những buổi livestream bán hàng hay trong cuộc sống thường nhật. Dù từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân nhưng chỉ đến khi gặp Xoài Non, Gil Lê mới chính thức giới thiệu mối quan hệ một cách công khai.

Kể từ khi ngầm thừa nhận quan hệ vào tháng 10/2024, Gil Lê và Xoài Non đã đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống. Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hotgirl sinh năm 2002 bằng cách thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động gia đình người đẹp như sinh nhật người thân, các dịp giỗ chạp ở quê nhà, giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp. Đáp lại, Xoài Non cho biết cô mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu. Chia sẻ của Xoài Non khiến dân tình phấn khích và cầu chúc cặp đôi sẽ ở bên nhau lâu dài.

Xoài Non và Gil Lê đón Tết cùng nhau, cả hai cũng đã ra mắt gia đình của đối phương

Nếu như Gil Lê là một ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng thì Xoài Non chứng minh được khả năng của mình với vai trò người mẫu, diễn viên và KOL có tiếng, gây ấn tượng với những livestream bán hàng online trên nền tảng TikTok thu hút hàng triệu người xem.

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Tình cảm chân thành, ngọt ngào cùng sự xứng đôi vừa lứa cả về tài năng, ngoại hình của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khán giả mong chờ cặp đôi sẽ sớm tổ chức đám cưới sau khi họ đã chứng minh được sự bền vững và trưởng thành trong mối quan hệ của mình. Nhiều người tin rằng, đám cưới của Gil Lê và Xoài Non sẽ là một sự kiện đáng nhớ, minh chứng cho tình yêu chân thành và sự chấp nhận của xã hội đối với các mối quan hệ LGBT.

Chuyện tình cảm của Xoài Non và Gil Lê ngày được nhiều người ủng hộ