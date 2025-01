Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, Xoài Non tìm được tình yêu mới cho mình. Theo đó, kể từ khi bị bắt gặp thân mật với Gil Lê trên sân pickleball, Xoài Non ngày càng thoải mái công khai mối quan hệ với công chúng. Qua những buổi livestream hay những động thái trên mạng xã hội có thể thấy tình cảm mà Xoài Non dành cho tình mới.

Ngược lại, Gil Lê cũng có những hành động chứng minh Xoài Non là mối tình đặc biệt của mình. Không chỉ giới thiệu Xoài Non là "người yêu" trước mặt đồng nghiệp, Gil Lê còn công khai Xoài Non với khán giả - điều mà từ trước tới nay giọng ca sinh năm 1991 chưa bao giờ làm. Cả hai cũng đã ra mắt gia đình 2 bên và được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến tích cực thì Gil Lê và Xoài Non cũng đối mặt với sự công kích.

Bên cạnh sự ủng hộ, Gil Lê và Xoài Non cũng không ít lần bị antifan tấn công khi công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội

Mới đây nhất, mạng xã hội lan xôn xao bàn luận về bài viết của một tài khoản, người này đã đăng lại hình ảnh của Gil Lê và Xoài Non, sau đó đính kèm status gay gắt về chuyện tình cảm của cặp đôi. Người này dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích mối quan hệ của Gil Lê và Xoài Non, cho rằng tình cảm của cặp đôi gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người. Không những vậy, tài khoản mạng xã hội này còn đưa ra nhiều luận điểm về nhiều mặt như triết lý, sinh học, xã hội,... để bình phẩm một cách gay gắt về Gil Lê và Xoài Non.

Status căng thẳng của tài khoản mạng xã hội này nhanh chóng khiến nhiều người chú ý và trở thành đề tài gây xôn xao. Nhiều netizen đã chia sẻ lại bài viết công kích Gil Lê - Xoài Non và thẳng thắn phê phán những luận điểm mang tính tấn công cặp đôi Gil - Xoài. Đa số cộng đồng mạng nhận định chuyện tình cảm luôn đến từ cảm xúc của người trong cuộc, là chuyện tự nhiên, không nên phân biệt giới tính, địa vị trong xã hội.

Ngoài ra, netizen cho rằng việc Gil Lê và Xoài Non từ khi công khai chuyện tình cảm đến nay vẫn chưa có hành động nào vượt qua tiêu chuẩn đạo đức hay gây tác động tiêu cực đến xã hội. Cư dân mạng cho rằng việc thích hay ghét là cảm xúc của mỗi người, không ai hoàn hảo để khiến 100% người xung quanh yêu mến mình, nhưng không có nghĩa khi ghét một ai đó thì lại có quyền công kích cá nhân, gây tổn thương cho người khác bằng những cụm từ mang tính miệt thị nặng nề.

Cư dân mạng đa số bảo vệ Gil Lê - Xoài Non trước bài viết miệt thị gây sốc

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một nghệ sĩ đa năng. Gil bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi ở công ty Wepro và tham gia vào showbiz với vai trò MC. Từ năm 2011 - 2013, Gil Lê là trưởng nhóm của nhóm nhạc X5 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính.

Sau khi X5 tan rã, Gil Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Về Gil Lê, cô đã có thâm niên hoạt động âm nhạc hơn 10 năm nhưng chưa thực sự có hit đáng kể. Những ca khúc quen thuộc của Gil Lê có thể kể đến như Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình... Thời gian qua, Gil Lê gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl đình đám nhất thời điểm hiện tại. Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, cả 2 nhận về nhiều lời khen vì đẹp đôi, mỗi lần chung khung hình đều gấp đôi visual.