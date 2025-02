Loạt đôi Vbiz mong hỷ sự "nối gót" Vũ Cát Tường: Xoài Non - Gil Lê không hot bằng 1 cặp có con đầu lòng!

Ngày 12/2, showbiz Việt rộn ràng chúc mừng lễ thành đôi của Vũ Cát Tường và vũ công Thu Trang (Bí Đỏ). Được biết cặp đôi có khoảng thời gian tìm hiểu trong 5 năm nhưng khá kín tiếng. Bạn gái luôn âm thầm ở phía sau, hỗ trợ Vũ Cát Tường trong công việc, đóng chính trong 2 MV Có Người và Từng Là, cũng là người đưa đón ca sĩ trong từng show diễn suốt thời gian hẹn hò.

Vũ Cát Tường và bạn đời từng có 5 năm tìm hiểu, đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống

Lễ thành đôi của Vũ Cát Tường và bạn gái diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật nhưng không kém phần trang trọng. Từng chi tiết nhỏ được cặp đôi chăm chút làm sự kiện thêm tinh tế, ý nghĩa và mang tính riêng tư. Lễ cưới diễn ra trong khoảng 30 phút với sự góp mặt của bố mẹ hai bên gia đình cùng khoảng hơn 100 khách mời là bạn bè thân thiết trong showbiz. Sau đó là phần tiệc tối sôi động, vui vẻ của cặp đôi bên bạn bè, người thân.

Ngày hạnh phúc của giọng ca Vết Mưa nhận được đông đảo tình cảm, sự chúc phúc và lời khen về sự chân thành, lãng mạn. Có thể thấy, khán giả Việt ngày càng cởi mở hơn với vấn đề giới tính của nghệ sĩ. Không chỉ chúc phúc cho Vũ Cát Tường – Thu Trang, đông đảo khán giả cũng đồng loạt "gọi tên" những cặp đôi nữ nghệ sĩ đang trong quan hệ yêu đương, mong họ cũng sớm có một "happy ending" như vậy.

Gil Lê và Xoài Non

Là một trong những cặp đôi được chú ý bậc nhất trong showbiz thời gian qua, Gil Lê và Xoài Non luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, những buổi livestream bán hàng hay trong cuộc sống thường nhật. Dù từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân nhưng chỉ đến khi gặp Xoài Non, Gil Lê mới chính thức giới thiệu mối quan hệ một cách công khai.

Kể từ khi ngầm thừa nhận quan hệ vào tháng 10/2024, Gil Lê và Xoài Non đã đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống. Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hotgirl sinh năm 2002 bằng cách thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động gia đình người đẹp như sinh nhật người thân, các dịp giỗ chạp ở quê nhà, giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp. Đáp lại, Xoài Non cho biết cô mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu. Chia sẻ của Xoài Non khiến dân tình phấn khích và cầu chúc cặp đôi sẽ ở bên nhau lâu dài.

Gil Lê - Xoài Non được khán giả ủng hộ nhiệt tình vì đẹp đôi cả về tài năng, ngoại hình và tính cách.

Nếu như Gil Lê là một ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng thì Xoài Non chứng minh được khả năng của mình với vai trò người mẫu, diễn viên và KOL có tiếng, gây ấn tượng với những livestream bán hàng online trên nền tảng TikTok thu hút hàng triệu người xem. Tình cảm chân thành, ngọt ngào cùng sự xứng đôi vừa lứa cả về tài năng, ngoại hình của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khán giả mong chờ cặp đôi sẽ sớm tổ chức đám cưới sau khi họ đã chứng minh được sự bền vững và trưởng thành trong mối quan hệ của mình. Nhiều người tin rằng, đám cưới của Gil Lê và Xoài Non sẽ là một sự kiện đáng nhớ, minh chứng cho tình yêu chân thành và sự chấp nhận của xã hội đối với các mối quan hệ LGBT.

Gil Lê thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện gia đình Xoài Non, như một minh chứng cho tình cảm của cặp đôi

An Nguy và Alex Nguyễn

Là một trong những vlogger đời đầu nổi tiếng trong giới trẻ, An Nguy được khán giả nhớ đến với gương mặt xinh đẹp, trẻ trung và tài ăn nói hài hước, thuyết phục. Nữ diễn viên sinh năm 1987 là một đại diện điển hình cho cá tính phá cách, mạnh mẽ điển hình cho giới trẻ. Từng là thủ khoa Đại học Sư phạm nhưng chọn du học Mỹ ngành quản trị khách sạn với mong muốn được đi đây, đi đó thay vì định cư ở một chỗ. Có được xuất phát điểm về học tập rất tốt nhưng An Nguy lại chọn theo đuổi con đường làm vlog và nghệ thuật bởi vì tính ngẫu hứng đã thôi thúc cô. Sau thời gian ở Mỹ, An Nguy về Việt Nam, dấn thân showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu. Người đẹp từng ghi dấu ấn khi tham gia chương trình The Face năm 2016, tham gia một số bộ phim điện ảnh như Chờ em đến ngày mai (2016), Chú ơi đừng lấy mẹ con (2018). Ngoài ra, người đẹp cũng là một người sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng Youtube với hàng triệu người theo dõi.

An Nguy từng có mối tình đẹp với vlogger đình đám Toàn Shinoda. Sau khi anh qua đời, An Nguy mất một thời gian mới quay về được cuộc sống bình thường. Sau đó, cô bước vào mối quan hệ đồng giới với Alex Nguyễn. Được biết, cả hai quen nhau khi cùng là du học sinh tại Mỹ. Khi An Nguy trở về hoạt động trong showbiz Việt, chính Alex Nguyễn đã đảm nhận vai trò người quản lý cho cô. Tuy nhiên vào năm 2018, khi An Nguy vướng scandal "tình tay ba" với Kiều Minh Tuấn, Alex đã hủy kết bạn với nữ diễn viên và trở về Mỹ.

Cho đến tháng 12/2020, nữ diễn viên tiếp tục gây bất ngờ với công chúng khi công khai ảnh bụng bầu lớn bên Alex Nguyễn. Được biết cặp đôi cùng chào đón nhóc tỳ đầu lòng bằng phương tinh ống nghiệm tại Mỹ, bé gái xinh xắn được đặt tên ở nhà là Bay. Dù có khá nhiều ý kiến trái chiều song người hâm mộ vẫn dành lời chúc đến cho An Nguy vì sau rất nhiều sóng gió cô đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Sau nhiều sóng gió, cặp đôi quyết định đón con đầu lòng tại Mỹ vào năm 2021

Vào tháng 4/2024, Alex Nguyễn gây chú ý khi đăng ảnh đôi nhẫn cưới kèm dòng thông báo kỷ niệm 9 năm bên nhau. Bên dưới bài đăng, cặp đôi được khán giả và bạn bè gửi lời chúc phúc. Cặp đôi được mong chờ sẽ tổ chức một tiệc cưới hoành tráng để ghi dấu ấn viên mãn sau hành trình dài đồng hành và cùng gắn bó.

Hiện cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ cùng con gái nhỏ có tên ở nhà là Bay

Misthy và Bank

Là một nữ streamer, YouTuber, diễn viên kiêm người dẫn chương trình được yêu mến, Misthy gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đầy cá tính. Năm 2024, cô tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024" và khiến khán giả bất ngờ với khả năng ca hát và vũ đạo. Nữ streamer dẫn đầu điểm cá nhân sau Công diễn 3, liên tục biến hóa và lọt vào đội hình nhóm nhạc chiến thắng của chương trình.

Ngoài tài năng, nữ streamer còn khiến khán giả bàn tán với mối tình đồng giới. Người yêu của cô là Bank - cũng là streamer có tiếng, sở hữu trang cá nhân với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8/2022 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi livestream chung, cùng tham gia các sự kiện, không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Trong họp báo ra mắt Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Misthy cũng đưa người yêu đến để giới thiệu cùng các chị đẹp tham gia chương trình.

Misthy và bạn gái được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Cả hai đều là những nữ streamer có tiếng trong cộng đồng

Ngoại hình xinh đẹp, xứng đôi cùng cử chỉ thân mật khiến cặp đôi nhận được vô số sự yêu mến, ủng hộ từ người hâm mộ. Sau gần 3 năm hẹn hò, khán giả mong chờ cặp đôi sẽ sớm tổ chức đám cưới trong một ngày không xa.

Cặp đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống

Miko Lan Trinh và Kenji

Vào tháng 8/2020, Miko Lan Trinh gây xôn xao khi chính thức công khai yêu đương với người yêu đồng giới - Kenji. Miko Lan Trinh vốn được biết đến với vai trò ca sĩ, MC nổi tiếng, trong khi người yêu cô làm ở lĩnh vực sản xuất, giám đốc hình ảnh. Ngoài công việc riêng, Kenji còn là quản lý, hỗ trợ Lan Trinh về mặt hình ảnh, trang phục, sản xuất các dự án âm nhạc mới. Thời điểm đó, cặp đôi nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, cả hai vẫn nắm tay nhau vượt qua mọi lời chỉ trích và không ngại chứng minh tình cảm của mình dành cho đối phương.

Từ khi công khai mối quan hệ, Miko và Kenji đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc trên mạng xã hội. Họ thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ, không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở việc yêu nhau, mà còn là một sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc. Miko đã nhiều lần chia sẻ về sự tự hào và niềm hạnh phúc khi có Kenji bên cạnh, người luôn ủng hộ và động viên cô vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp.

Trước khi vướng loạt drama ồn ào, Miko Lan Trinh và người yêu chuyển giới nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả

Trên trang cá nhân, Miko Lan Trinh và bạn trai thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau nấu ăn, livestream ca hát, nắm tay nhau đi dự sự kiện… Thế nhưng sóng gió ập đến khi bạn trai Kenji thường xuyên bị vướng vào những "drama" không hồi kết như bị tố "bắt cá hai tay" và phụ bạc tình cảm, những đoạn clip thể hiện tình cảm bị đánh giá là nóng bỏng thái quá, gây tranh cãi vì cách nấu ăn rất khác lạ, hay những lần được cho là có thái độ gắt gỏng với nữ ca sĩ khi hát cùng nhau… Hậu ồn ào tình ái, Miko Lan Trinh và Kenji dần ở ẩn trên mạng xã hội. Khác với trước đây, cả hai hạn chế đăng tải những khoảnh khắc tình cảm bên đối phương mà thỉnh thoảng chỉ chia sẻ một số bức ảnh cập nhật cuộc sống thường nhật.

Cặp đôi giờ đây im ắng trên các mạng xã hội, hiếm hoi mới chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường nhật trên trang cá nhân

Khi mới yêu, cặp đôi từng lên kế hoạch về một đám cưới trong mơ. Nhưng đến nay, điều này vẫn chưa trở thành hiện thực. Thời gian gần đây, Miko Lan Trinh và người yêu thường xuyên bị đồn rạn nứt tình cảm. Vậy nhưng nữ ca sĩ cho biết cả hai vẫn gắn bó và mong chờ một đám cưới trong tương lai. "Ai cũng có ước mơ, Trinh cũng muốn tâm sự với khán giả, ước mơ của chúng tớ là được pháp luật công nhận và được tổ chức đám cưới ở nhà thờ. Lúc đó thì chắc chắn hai bên gia đình rất hạnh phúc", Miko Lan Trinh cho biết. Khán giả vẫn đang chờ đợi đám cưới của cặp đôi này và chắc chắn đó sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất về tình cảm của cả hai.