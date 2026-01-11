Xổ số miền Nam: Sáng 11-1, lộ diện nhiều người trúng độc đắc

Sáng 11-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về địa phương có khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 728158) của vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 10-1, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn đầu tiên là đại lý vé số Rô Thanh ở phường Hòa Thành và đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 9-1, giải độc đắc (dãy số 147642) của vé số Vĩnh Long cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 718609) của vé số Long An cũng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng 1 vé cũng là đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước và vé số Long An cùng trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 375684) của vé số Bình Phước trúng tại Vĩnh Long; còn giải độc đắc (dãy số 587703) của vé số Long An trúng tại An Giang.

Hôm nay (11-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.