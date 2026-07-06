Xiaomi Redmi A7 ra mắt đánh mạnh vào phân khúc giá rẻ

Vào tháng 07/2026, thị trường ghi nhận sự xuất hiện của một mẫu smartphone mới mang tên Xiaomi Redmi A7. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ định hướng rõ ràng vào phân khúc giá rẻ, nhắm đến những người dùng cần một thiết bị liên lạc ổn định, thiết kế thân thiện và vừa túi tiền.

Thiết kế nguyên khối cùng màn hình hiển thị rộng

Máy sở hữu thiết kế nguyên khối chắc chắn với phần khung và mặt lưng được làm từ nhựa Polycarbonate. Khối lượng máy ở mức 193 gram, tạo cảm giác cầm nắm đầm tay nhưng không gây mỏi khi sử dụng lâu dài.

Điểm nhấn nổi bật ở mặt trước là không gian hiển thị có kích thước lên đến 6.88 inch, mang lại góc nhìn rộng rãi và thoải mái cho người dùng. Kết hợp với tấm nền IPS LCD và độ phân giải HD+, chiếc điện thoại Xiaomi này cung cấp hình ảnh rõ ràng cùng màu sắc chân thực. Tần số quét 120 Hz là một trang bị rất tốt trong tầm giá, giúp mọi thao tác vuốt chạm hàng ngày diễn ra trơn tru.

Ảnh: thegioididong.com

Cấu hình đủ dùng cho các tác vụ thường nhật

Bên trong, thiết bị được cung cấp sức mạnh bởi bộ vi xử lý Unisoc T7250 8 nhân, đi kèm dung lượng RAM 3 GB. Phần cứng này kết hợp cùng hệ điều hành Android 15 mới nhất đảm bảo máy hoạt động ổn định khi xử lý các nhu cầu cơ bản như lướt web, xem video hay liên lạc qua ứng dụng.

Không gian lưu trữ 64 GB với khoảng 50 GB khả dụng mang đến đủ chỗ trống cho các ứng dụng và dữ liệu cá nhân thiết yếu. Nếu có nhu cầu lưu trữ cao hơn, người dùng vẫn có thể dễ dàng mở rộng bộ nhớ thông qua khe cắm thẻ MicroSD với mức dung lượng hỗ trợ tối đa lên đến 2 TB.

Trải nghiệm nhiếp ảnh cơ bản và thời lượng pin lâu dài

Về khả năng chụp ảnh, máy sử dụng camera chính 13 MP ở mặt lưng, đi kèm chế độ chụp chân dung và chụp ban đêm hữu ích. Camera trước 8 MP cũng đáp ứng vừa đủ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cá nhân hàng ngày.

Để đảm bảo thời gian sử dụng liền mạch, Redmi A7 mang trong mình viên pin dung lượng 5200 mAh. Mức pin này hoàn toàn đủ khả năng đồng hành cùng người dùng trong các hoạt động xuyên suốt cả ngày dài. Thiết bị cũng được tích hợp cổng sạc Type-C và đi kèm củ sạc 15 W giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng khi cần thiết.

Ảnh: thegioididong.com

Lên kệ với mức giá hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá rất dễ tiếp cận. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 06/07/2026, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt giảm thêm 100.000 đồng dành riêng cho nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ. Nhờ đó, mức giá mua thực tế của thiết bị được giảm xuống chỉ còn 3.590.000 đồng. Đây là một lựa chọn mua sắm rất kinh tế cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại màn hình lớn, pin lâu và tối ưu chi phí.