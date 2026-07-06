Logitech giới thiệu Spotlight 2 và Mobi Fold tại workshop gần nhất

Chuỗi workshop phối hợp với các chuyên gia trong chương trình ”The Masters presented by Logitech MX Series” đã diễn ra vào ngày 25 tháng 6 với hơn 80 sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hải Võ, Co-Founder, COO của NUEN MOTO, Founder của KADO Architectural Studio đã chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Thụy Điển, xây dựng studio thiết kế kiến trúc nội thất và khởi nghiệp xe moto điện, Hải Võ mang đến một câu chuyện nghề nghiệp được thuyết minh cùng với sản phẩm Mobi Fold và Spotlight 2 mới của Logitech đã tạo ra sự thu hút đặc biệt nhờ yếu tố dịch chuyển, sự tập trung, và sự nhắc nhớ.

Hải Võ (người cầm micro) chia sẻ

Đầu chương trình, Logitech mang đến không gian trải nghiệm hai sản phẩm mới là Mobi Fold và Spotlight 2. Người tham dự hình dung rõ hơn về cách công nghệ có thể hỗ trợ một thế hệ làm việc linh hoạt, thường xuyên di chuyển và cần trình bày ý tưởng ở nhiều bối cảnh khác nhau.

Logitech Mobi Fold.

Mobi Fold, với thiết kế gấp gọn, hướng đến những người cần một thiết bị nhỏ nhẹ để mang theo giữa các chuyến công tác, chuyến du lịch, làm việc tại cà phê, hay đi họp. Trong khi đó, Spotlight 2 hỗ trợ người dùng điều khiển bài thuyết trình, dẫn dắt nội dung và giữ sự chú ý của người nghe trong các buổi chia sẻ, pitching hoặc trình bày ý tưởng.Tại workshop, người tham dự được trực tiếp trải nghiệm hai sản phẩm, từ thao tác sử dụng Mobi Fold cho nhu cầu làm việc di động đến cách Spotlight 2 hỗ trợ một bài trình bày mượt mà và chủ động hơn.

Logitech Spotlight 2.

Sự xuất hiện của bộ đôi này tạo nên cầu nối tự nhiên giữa câu chuyện của Hải Võ và định hướng của Logitech: công cụ làm việc không chỉ phục vụ hiệu suất, mà còn giúp người dùng tự tin hơn khi biến ý tưởng thành hành động.

"Mình luôn ở trong trạng thái di chuyển, thử nghiệm và cải tiến, nên mình thích những công cụ có yếu tố sáng tạo công nghệ, nhưng phải thật sự tiện như Mobi Fold. Còn Spotlight 2 giúp mình chủ động phần tự tin nhiều hơn khi trình bày với các nhà đầu tư tiềm năng hoặc các khách hàng" Hải Võ chia sẻ.

Với Hải Võ, hành trình đó bắt đầu từ thiết kế nội thất, ở cả Việt Nam và Thuỵ Điển,, giờ đây, Hải Võ vẫn không ngừng trong hành trình khởi nghiệp của mình.

Chuỗi workshop của Logitech với các bạn trẻ tại TP.HCM

Một điểm được nhiều người tham dự quan tâm là giai đoạn Hải Võ bắt đầu xây dựng studio riêng. Đó không chỉ là bước đi trong sự nghiệp thiết kế, mà còn là khoảng thời gian giúp Hải Võ hiểu cách một doanh nghiệp vận hành từ bên trong. "Mở studio nhỏ thì mình được cái lợi thế là mình sẽ tiếp xúc với tất cả các khâu trong một công ty," Hải Võ nói.Từ làm việc với khách hàng, phát triển ý tưởng, quản lý đội nhóm đến vận hành kinh doanh, những trải nghiệm này tạo nền tảng để Hải Võ bước sang các lĩnh vực mới một cách chủ động hơn. Hải Võ nhấn mạnh tinh thần chủ động học hỏi, thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm qua từng giai đoạn.

Thông qua workshop "Creative Startup Career", Logitech không chỉ tạo ra một buổi chia sẻ, mà còn mang đến sản phẩm mới và đưa những câu chuyện thật từ người đã trải nghiệm sản phẩm. Từ hành trình của Hải Võ đến trải nghiệm trực tiếp với Mobi Fold và Spotlight 2, sự kiện cho thấy tinh thần làm việc mới không chỉ nằm ở việc chọn đúng ngành nghề, mà còn ở khả năng di chuyển linh hoạt, trình bày ý tưởng rõ ràng và liên tục thích nghi với những cơ hội mới.

Sản phẩm mới là sự kết hợp hoàn hảo cho các tín đồ yêu dòng sản phẩm MX Series của Logitech. Bút trình chiếu Spotlight 2, chuột dành cho các chuyến công tác - Mobi Fold, bàn phím MX và chuột MX Master 4 là giải pháp mà các master của "The Masters presented by Logitech MX Series" giới thiệu với cộng đồng sáng tạo qua những trải nghiệm thực tế với công cụ giúp người dùng làm việc linh hoạt, tự tin hơn trong hành trình của mình.