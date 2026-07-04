Nhiều người dùng iPhone bất ngờ gặp lỗi lạ

Lỗi lạ xuất hiện trên iPhone khiến không ít người dùng bất ngờ, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Người dùng iPhone và iPad phản ánh thiết bị bất ngờ báo đầy bộ nhớ do mục Dữ liệu hệ thống (System Data) tăng lên bất thường. Một số trường hợp ghi nhận danh mục này chiếm hơn 100 GB dung lượng, ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ và cài đặt ứng dụng.

Sự việc thu hút sự chú ý trên các diễn đàn công nghệ sau khi nhiều người dùng chia sẻ ảnh chụp màn hình dung lượng lưu trữ của thiết bị.

Trong đó, tài khoản TakenToTheRiver trên Reddit cho biết chiếc iPhone 128 GB của mình có tới 86,96 GB bị chiếm bởi mục Dữ liệu hệ thống, tương đương gần 70% tổng dung lượng máy.

Nhiều người dùng khác cho biết họ cũng gặp tình trạng tương tự. Tài khoản laszlotuss chia sẻ phần Dữ liệu hệ thống trên thiết bị đã tăng lên 100,62 GB mà không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, tài khoản DanscoRed cho biết danh mục này thậm chí chiếm tới 150,56 GB bộ nhớ.

Theo phản ánh của cộng đồng, lỗi xuất hiện khi mục Dữ liệu hệ thống liên tục tăng dung lượng theo thời gian nhưng người dùng không thể xác định chính xác thành phần nào đang chiếm bộ nhớ. Đây là danh mục do iOS quản lý, thường bao gồm bộ nhớ đệm (cache), tệp nhật ký hệ thống, dữ liệu tạm và một số tệp phục vụ quá trình vận hành của thiết bị.

Thông thường, iOS sẽ tự động dọn dẹp các dữ liệu này khi không còn cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cơ chế quản lý bộ nhớ đang hoạt động không ổn định, khiến các tệp tạm không được xóa và dung lượng Dữ liệu hệ thống ngày càng phình to.

Đến nay, Apple vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cũng như thời điểm khắc phục lỗi.

Trong lúc chờ bản cập nhật từ nhà sản xuất, nhiều người dùng đã chia sẻ các giải pháp giúp lấy lại dung lượng lưu trữ.

Phương án được đánh giá hiệu quả nhất là sao lưu toàn bộ dữ liệu lên iCloud hoặc máy tính, sau đó khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị. Cách làm này có thể đưa dung lượng Dữ liệu hệ thống trở về mức bình thường, nhưng người dùng sẽ mất thời gian sao lưu và thiết lập lại toàn bộ iPhone.

Nếu chưa muốn xóa dữ liệu, người dùng có thể thử kích hoạt tính năng Gỡ bỏ ứng dụng không dùng (Offload Unused Apps) bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng > App Store và bật tính năng này. Hệ thống sẽ tự động gỡ các ứng dụng ít sử dụng nhưng vẫn giữ lại tài liệu và dữ liệu cá nhân, giúp giải phóng một phần dung lượng lưu trữ.

Ngoài ra, một số thành viên trên Reddit cho biết việc xóa lịch sử duyệt web và bộ nhớ đệm của Safari, Podcast hoặc gỡ cài đặt rồi tải lại các trò chơi có dung lượng lớn cũng giúp giảm đáng kể dung lượng mà Dữ liệu hệ thống đang chiếm dụng.

Tham khảo TechRadar