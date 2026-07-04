Những thông tin trên thẻ Căn cước/ CCCD tuyệt đối không được để lộ

Thực tế hiện nay, có không ít trường hợp người dân vì chủ quan hoặc thiếu cảnh giác đã vô tư chia sẻ hình ảnh Căn cước công dân (CCCD) gắn chip lên mạng xã hội, hoặc gửi cho người lạ mà không làm mờ dữ liệu. Hành động tưởng chừng vô hại này có thể biến người sở hữu thành mục tiêu của tội phạm.

Những dữ liệu quan trọng tuyệt đối phải bảo mật

Thẻ CCCD gắn chip chứa đựng toàn bộ dữ liệu cốt lõi về nhân thân của bạn, do đó việc bảo mật bản scan hay ảnh chụp hai mặt thẻ là điều bắt buộc. Quan trọng nhất là dãy số CCCD , bởi đây chính là mã định danh cá nhân duy nhất gắn liền với mỗi công dân từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, không bao giờ thay đổi hay trùng lặp với bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, các thông tin nhân thân cơ bản như họ tên, ngày sinh, quê quán và nơi thường trú cũng vô cùng nhạy cảm. Đây là những dữ liệu thường xuyên được yêu cầu kê khai trong các hợp đồng, giao dịch ngân hàng hay thủ tục hành chính quan trọng. Đặc biệt, mã QR in trên thẻ là khu vực chứa lượng lớn thông tin. Nếu kẻ gian quét được mã này, chúng không chỉ nắm được số chứng minh nhân dân cũ mà còn có thể khai thác các dữ liệu chuyên sâu về đặc điểm nhân dạng và dấu vân tay của chủ thẻ.

Hậu quả khôn lường khi thông tin rơi vào tay kẻ xấu

So với các loại giấy tờ cũ, CCCD gắn chip tích hợp lượng dữ liệu khổng lồ. Nếu hình ảnh thẻ bị rò rỉ, người dân sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và cuộc sống.

Rủi ro phổ biến nhất là kẻ xấu sử dụng ảnh CCCD của bạn để vay tiền qua các ứng dụng (app) online. Các app "tín dụng đen" này thường duyệt vay rất dễ dàng, giải ngân nhanh chóng mà không cần xác minh chính chủ hay gặp mặt trực tiếp. Khi kẻ lừa đảo "ôm tiền" bỏ trốn, các app sẽ quay sang đòi nợ chủ nhân của chiếc thẻ. Bạn có thể bị gọi điện quấy rối liên tục, thậm chí bị cắt ghép hình ảnh tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự nhằm ép buộc trả nợ.

Nghiêm trọng hơn, thông tin của bạn có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng online nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo, rửa tiền. Khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra đường dây phạm tội, chủ nhân thực sự của số CCCD dùng để mở tài khoản sẽ bị liên đới và vướng vào những rắc rối pháp lý không đáng có. Ngoài ra, kẻ gian còn có thể dùng hình ảnh CCCD để đăng ký hàng loạt thuê bao di động trả sau khiến bạn phải gánh những khoản nợ cước khổng lồ, hoặc lén lút đăng ký mã số thuế ảo để trốn thuế, trục lợi doanh nghiệp.

Cách xử lý khẩn cấp khi lỡ làm lộ thông tin Căn cước công dân

Nếu bạn nhận ra mình đã lỡ gửi ảnh CCCD cho những cá nhân, tổ chức không uy tín hoặc phát hiện thông tin bị rò rỉ, cần lập tức thực hiện các biện pháp tự vệ.

Trước tiên, hãy nhanh chóng thu thập và lưu giữ lại toàn bộ bằng chứng chứng minh bạn đã vô tình tiết lộ ảnh thẻ (như tin nhắn, lịch sử trò chuyện, bài đăng). Đây sẽ là những bằng chứng ngoại phạm quan trọng giúp bạn chứng minh bản thân không liên quan đến các khoản vay nợ hay những giao dịch bất thường. Ngay sau đó, bạn cần đến trình báo sự việc với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ. Việc thông báo này tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc, khẳng định bạn vô can nếu số CCCD bị lợi dụng thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Đồng thời, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với các ngân hàng hoặc nhà mạng viễn thông để yêu cầu kiểm tra, phong tỏa nếu nghi ngờ có tài khoản lạ hay thuê bao trả sau nào đang đăng ký dưới tên mình. Riêng với trường hợp lo ngại bị lợi dụng đăng ký mã số thuế ảo, bạn có thể tự mình truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu nhanh chóng và có hướng giải quyết kịp thời.