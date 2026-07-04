Công an tiến hành điều tra loạt giao dịch chuyển tiền có nội dung sau: Một thanh niên sinh năm 2002 đã bị bắt

Công an điều tra các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Đình Cường, sinh năm 2002, trú tại tổ Ninh Phú, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 29/6/2026, Công an phường Châu Sơn tiếp nhận tin báo của 3 công dân trên địa bàn về việc bị Cường lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 45 triệu đồng thông qua hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư giàn điện thoại chạy phần mềm "nhặt xu" trên nền tảng TikTok với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Quá trình xác minh xác định, do thua lỗ từ việc đầu tư tiền ảo, Trương Đình Cường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, đưa ra thông tin gian dối để các bị hại chuyển tiền. Sau khi nhận được 45 triệu đồng, đối tượng cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng và ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn, kiếm tiền trên không gian mạng với cam kết lợi nhuận cao bất thường; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin về dự án và người kêu gọi đầu tư. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình