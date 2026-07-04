Ai có tài khoản Zalo đều nên bật tính năng này ngay lập tức, có người lạ đăng nhập trái phép là nhận thông báo

Tính năng cảnh báo đăng nhập lạ trên Zalo có thể giúp người dùng tránh bị xâm nhập trái phép.

Trong thời đại số, Zalo được xem như ứng dụng giao tiếp quen thuộc với hàng chục triệu người Việt sử dụng để nhắn tin, gọi điện và phục vụ công việc hàng ngày. Tuy nhiên, chính mức độ phổ biến khổng lồ này đã biến nền tảng trở thành mục tiêu béo bở của những kẻ gian trên không gian mạng. Từ việc đánh cắp tài khoản để chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến các thủ đoạn tinh vi như giả mạo người thân để vay tiền, nguy cơ mất an toàn bảo mật luôn rình rập.

Để tự bảo vệ mình, một trong những "lá chắn" quan trọng và hiệu quả nhất mà bạn cần thiết lập ngay chính là tính năng cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập.

Tính năng cảnh báo đăng nhập lạ hoạt động như thế nào?

Đây là một cơ chế bảo mật mạnh mẽ được Zalo tích hợp sẵn nhằm bảo vệ người dùng trước mọi rủi ro xâm nhập trái phép. Khi tính năng này được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động giám sát và nhận diện mỗi khi có ai đó cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một thiết bị lạ. Ngay lập tức, Zalo sẽ yêu cầu người truy cập phải nhập mã OTP được gửi về số điện thoại chính chủ, đồng thời phát đi một thông báo khẩn cấp đến thiết bị bạn đang sử dụng. Nhờ quy trình xác minh nghiêm ngặt này, chỉ có bạn mới nắm quyền quyết định cho phép hay từ chối lượt đăng nhập đó, giúp chặn đứng ngay lập tức những nỗ lực tiếp cận bất hợp pháp.

Hướng dẫn thao tác kích hoạt bảo mật trên Zalo

Quá trình thiết lập lớp bảo vệ này diễn ra vô cùng nhanh chóng thông qua vài thao tác trực tiếp trên ứng dụng. Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, truy cập vào thẻ Cá nhân ở góc dưới cùng màn hình và nhấn chọn biểu tượng Cài đặt hình bánh răng cưa. Khi giao diện mới mở ra, bạn tiếp tục chọn vào phần Tài khoản và bảo mật để đi tới các tùy chọn riêng tư. Tại đây, bạn chỉ cần tìm đến mục Bảo mật 2 lớp và gạt thanh trạng thái sang màu xanh để bật chế độ này lên.

Kể từ thời điểm tính năng được kích hoạt, bất cứ thiết bị lạ nào cố tình truy cập vào tài khoản của bạn đều sẽ bị phát hiện và báo cáo ngay lập tức thông qua tin nhắn hoặc thông báo đẩy trên máy. Chỉ một sự cố nhỏ như vô tình để lộ mật khẩu hay nhấp nhầm vào các đường link độc hại cũng đủ để tài khoản rơi vào tay kẻ xấu. Do đó, việc chủ động kiểm soát mọi hoạt động truy cập bằng lớp bảo mật 2 lớp sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối, giúp bạn nhanh chóng xử lý các rủi ro bảo mật và bảo vệ an toàn cho cả bản thân lẫn những người xung quanh.